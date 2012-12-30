راه و شهرسازی ملایر با کمبود اعتبار روبروست

غلام حسین تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فصل زمستان پرکارترین فصل کاری اداره راه و شهرسازی است، گفت: با توجه به فرسوده بودن قطعات ماشین آلات و حساس بودن زمستان باید در تخصصیص اعتبارات حمایتهای لازم صورت گیرد.

وی در ادامه به ساخت تقاطع های غیر همسطح برای رفع مشکلات عابرین وموانع و جلوگیری از حوادث و تصادفات در رانندگی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تقاطع غیر همسطح بهشت هاجر، تقاطع غیر همسطح شهر ازندریان و پل زیر گذر حاجی آباد در شهرستان ملایر در دست اجرا و ساخت است.

رئیس اداره راه و شهرسازی ملایر به اجرای تقاطع غیر همسطح بهشت هاجر اشاره کرد و گفت: با وجود عدم تخصصیص اعتبارات، این پروژه تاکنون با 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی در خصوص تفاطع غیر همسطح ازندریان نیز گفت: این پروژه بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که عدم تخصیص اعتبار نیز از جمله مشکلات این پروژه است.

وی با اشاره به اینکه پل زیر گذر حاجی آباد نیز تا کنون 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، احداث این پروژه را برای روستای حاجی آباد مهم برشمرد و عنوان کرد:در صورت تکمیل این پروژه، بهره‌برداری آن در دهه فجر انجام می شود.

تقوی در ادامه از انجام روکش آسفالت جاده همدان - ملایر از سمت کرکان به همدان به طول هفت کیلومتر خبر داد و گفت: برای این پروژه نیز یک میلیارد و200 میلیون تومان از محل اعتبارات راهداری هزینه شده است.