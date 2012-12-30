ناصر اقبالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی جزئیات حذف کنکور در 5 هزار رشته محل دانشگاه آزاد، با بیان اینکه کنکور این دانشگاه در برخی استانهای کشور حذف شده، ادامه داد: طبق بررسیهایی که مرکز آزمون دانشگاه آزاد انجام داده، کنکور سال 92 این دانشگاه عمدتاً در استانهای محروم حذف شد.

وی گفت: حذف کنکور در تمام رشته هایی که دانشگاه آزاد دارد، صورت گرفته و این حذف و به تبع آن پذیرش داوطلبان بدون آزمون، باعث تکمیل شدن تمام ظرفیتهای خالی دانشگاه آزاد می شود.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد همچنین تاکید کرد که تمام داوطلبان شرکت کننده در دوره بدون آزمون، برای تحصیل در این دانشگاه پذیرفته خواهند شد و این دوره از پذیرش، هیچ مردودی نخواهد داشت.

اقبالی همچنین در خصوص نحوه انتخاب رشته داوطلبان بدون آزمون، اظهار داشت: در مرحله انتخاب رشته که تا نیمه های ماه جاری در سامانه مرکز آزمون آغاز خواهد شد، متقاضی رشته و شهر مورد علاقه اش را خود انتخاب می کند و به عنوان مثال می تواند رشته های علوم انسانی و فنی مهندسی را به طور همزمان انتخاب کند و در هر انتخاب که پذیرفته شد، با توجه به علاقه اش در همان رشته تحصیل را آغاز خواهد کرد.