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۱۰ دی ۱۳۹۱، ۸:۱۴

اداره مهاجرت اعلام کرد:

اصل پاسپورت و ویزا مالزی را همراه داشته باشید/سفارت ایران : کپی برابر اصل کفایت می کند

اصل پاسپورت و ویزا مالزی را همراه داشته باشید/سفارت ایران : کپی برابر اصل کفایت می کند

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: بدنبال افزایش اقامت های غیر قانونی و ورود غیر مجاز اتباع خارجی در خاک کشور مالزی ، اداره مهاجرت این کشور اقدام به اعمال سخت گیری های جدی درخصوص دارا بودن مدارک مسافرتی معتبر همراه با روادید مربوطه کرده است .

به گزارش خبرنگار مهر و بر اساس اطلاعیه بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی ، اداره مهاجرت مالزی تاکید دارد که تمامی اتباع کشورهای خارجی در طول تردد  در سطح شهر مدرک مسافرتی معتبر خود را با درج ویزا همراه داشته باشند.

بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران با اداره مهاجرت مالزی هماهنگی بعمل اورده است که با توجه به احتمال مفقود شدن و یا دزدیده شدن گذرنامه ، یک نسخه از تمامی صفحات گذرنامه با درج مهر کپی برابر اصل بخش کنسولی به عنوان مدرک مسافرتی معتبر قابل ارایه به ماموران باشد.

لذا به تمامی هموطنان مقیم مالزی توصیه می شود برای رعایت مقررات و رفاه حال خود در این رابطه اقدام لازم بعمل اورند تا در اینده دچار مشگل نگردند.
 

کد مطلب 1779123

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