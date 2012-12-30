اصل پاسپورت و ویزا مالزی را همراه داشته باشید/سفارت ایران : کپی برابر اصل کفایت می کند

به گزارش خبرنگار مهر و بر اساس اطلاعیه بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی ، اداره مهاجرت مالزی تاکید دارد که تمامی اتباع کشورهای خارجی در طول تردد در سطح شهر مدرک مسافرتی معتبر خود را با درج ویزا همراه داشته باشند.

بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران با اداره مهاجرت مالزی هماهنگی بعمل اورده است که با توجه به احتمال مفقود شدن و یا دزدیده شدن گذرنامه ، یک نسخه از تمامی صفحات گذرنامه با درج مهر کپی برابر اصل بخش کنسولی به عنوان مدرک مسافرتی معتبر قابل ارایه به ماموران باشد.

لذا به تمامی هموطنان مقیم مالزی توصیه می شود برای رعایت مقررات و رفاه حال خود در این رابطه اقدام لازم بعمل اورند تا در اینده دچار مشگل نگردند.

