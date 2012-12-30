مسابقات بسکتبال غرب آسیا به تعویق افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بسکتبال قهرمانی غرب آسیا به منظور تعیین نمایندگان این منطقه برای حضور در رقابت‌های جام ملت‌های 2013 آسیا به میزبانی ایران برگزار خواهد شد. مسئولان بسکتبال غرب آسیا 25 بهمن ماه را به عنوان زمان آغاز این رقابت‌ها در نظر گرفته بودند اما این زمان با پیشنهاد ایران تغییر کرد.

بر این اساس و به منظور تداخل پیدا نکردن رقابت‌های بسکتبال قهرمانی غرب آسیا با مسابقات لیگ برتر، این پیکارها با چهار روز تاخیر نسبت به زمان مقرر، طی روزهای 19 تا 23 بهمن ماه در تهران برگزار خواهد شد.

علاوه بر ایران که با قهرمانی در کاپ آسیا سهمیه شرکت در جام ملت‌های 2013 لبنان را به دست آورده است، دو تیم دیگر نیز از غرب آسیا در این رقابت‌ها شرکت خواهد کرد. این دو تیم در پایان مسابقات غرب آسیا مشخص می‌شوند.