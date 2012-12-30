سرهنگ عادل فرهانیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: گردانهای عاشورا و الزهرا و دسته های واکنش سریع آموزش دیده با شرایط ویژه تخصصی شرکت کننده در این رزمایش توانستند به طور کامل و موفقیت آمیز اهداف از پیش تعیین شده را به تصرف خود در آوردند.

وی با اشاره به برگزاری دو روزه این رزمایش (هفتم و هشتم دی ماه جاری) افزود: بازرسان حاضر در این رزمایش در ارزیابی های خود بر انجام موفقیت آمیز رزمایش «الی بیت المقدس» در منطقه عمومی خرمشهر صحه گذاردند.



فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خرمشهر از افزایش توان رزمی نیروهای بسیج، حفظ، انسجام و آمادگی فرهنگی و معنوی نیروهای رزمی بسیج با استفاده از سلاحهای سبک و نیمه سنگین به عنوان اهداف اصلی اجرای این رزمایش عنوان کرد.



سرهنگ فرهانیان با اشاره به اینکه از دو روز پیش از آغاز این رزمایش تمرین در میدان تیر و اردوکشی و پدافند غیرعامل به منظور حفظ امکانات در برابر حمله دشمن انجام شده است، تصریح کرد: برپایی آئین روح بخش دعای کمیل، دعای ندبه و نماز جماعت از دیگر برنامه های جنبی این رزمایش به شمار می رود.





