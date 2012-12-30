9 دی نشانه وفاداری مردم ایران به رهبر و باعث سرافکندگی دشمنان بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد حسین رجبی شامگاه شنبه در مراسم گرامیداشت حماسه 9 دی که با حضور گسترده مردم شهرستان بیجار در حسینیه برگزار شد، اظهار داشت: حماسه بزرگ 9 دی اوج ولایت مداری و ثمره ایمان و باورهای اعتقادی ملت ایران به ‏آرمان های عظیم انقلاب اسلامی ایران است.

وی افزود: 9 دی انقلاب تمام عیار دیگری از حضور حماسی مردم ایران اسلامی با آگاهی و بصیرت در برابر توطئه های دشمنان قسم خورده نظام بود.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان ادامه داد: حضور خودجوش و میلیونی مردم در 9 دی که با شوری غیرقابل وصف از یک سو با اظهار عشقی شعف انگیز به ولی فقیه زمان و از سوی دیگر نیز با ابراز نفرت و کینه شدید به فتنه گران خائن و خبیث توامان بود، بر همگان روشن ساخت که با بصیرت تا آخرین قطره خون خود از اهداف و آرمان های این نظام دفاع می کنند.

رجبی به تهدیدات دشمن علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و یادآور شد: از بدو تشکیل نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تا کنون تهدیدات براندازی نظام که توسط ایادی استکبار جهانی علیه مردم ایران طراحی شده بود کم نداشتیم که هر کدام به تنهایی می توانست یک نظام را ساقط کند، اما با آگاهی و بصیرت مردم و در کنار آن رهبری داعیانه مقام معظم رهبری توانستیم یکی پس از دیگری این توطئه ها را خنثی کنیم.

وی بیان کرد: دشمنان ایران اسلامی از چندین ماه قبل از انتخابات سال 88 با مطالعه جدی در مورد ظرفیت های داخلی که از آن می توانستند برای براندازی نظام استفاده کنند و ایجاد 50 دفتر رصد برای بررسی وضعیت خاص داخل و خارج و انتخاب افراد و ایجاد ستون پنجم که از دوران سازندگی و ما قبل از آن انتخاب شده بودند قصد براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را داشتند.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان به پیام این حماسه ماندگار اشاره کرد و اظهار داشت: پیام ملت ایران در حماسه 9 دی به دشمنان این بود که با تمام توان و با تبعیت از رهبر و مقتدایشان از انقلاب و دستاوردهای آن دفاع و به آنان اجازه نمی دهند در این سرزمین که امروز الگوی بیداری جهان اسلام است کوچکترین توطئه ای را به نفع خود عملیاتی کنند.

رجبی به عوامل پیروزی انقلاب اسلامی ایران در برابر فتنه گران اشاره کرد و گفت: در حماسه نهم دی ماه، امداد الهی، روحیه عاشورایی، ایمان مردم و حضور آگاهانه آنها و در راس آن هدایت داهیانه رهبر معظم انقلاب موجی پیروزی مردم در برابر فتنه گران شد.

وی ولایت محوری و بصیرت آگاهانه مردم را دو شاخصه اصلی پیروزی مردم در برابر حوادث فتنه سال 88 دانست و بیان کرد: میزان افزایش مشروعیت نظام و پیوند عمیق میان مردم و رهبری از مهمترین دستاوردهای داخلی و خارجی این حماسه بود.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان در پایان از مردم شهرستان بیجار به عنوان مردمانی ولایت مدار، انقلابی و همیشه در عرصه نام برد و یادآورب شد: مردم این خطه از میهن اسلامی از آغاز پیروزی انقلاب تا به امروز همواره ثابت کرده اند که در دفاع از انقلاب و ولایت همواره پیشرو میدان هستند.