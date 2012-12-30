شانزدهمین شماره مجله «شیراز» زیر چاپ رفت

موسی بیدج، سردبیر مجله عربی زبان «شیراز» درباره شانزدهمین شماره آن به خبرنگار مهر گفت: این شماره با موضوع ادبیات معاصر و ادبیات انقلاب اسلامی روانه چاپخانه شده و به زودی در کشورهای عربی توزیع می‌شود.

به گفته وی، شانزدهمین شماره این مجله دربرگیرنده مطالبی درباره طنز در ادبیات فارسی در قرن‌های ششم، هفتم و هشتم هجری، شعر عربی در خوزستان، پرونده‌ای راجع به شعر امروز ایران و پرونده‌ای درباره داستان امروز ایران، است.

بیدج ادامه داد: در این شماره جدیدترین ترجمه رباعیات عمر خیام به زبان کردی که توسط جلال زنگ آبادی مترجم کرد اهل سلیمانیه انجام شده، به صورت مشروح معرفی شده است.

سردبیر مجله «شیراز» از معرفی کتاب‌های «ما و فرهنگ و سرزمین ایران» نوشته پژوهشگر اردنی یوسف حسین بکار و نیز «پانصد سال تاریخ خوزستان» تالیف عبدالنبی قیم به عنوان بخش دیگری از مطالب این نشریه عربی زبان یاد کرد.

به گفته بیدج شانزدهمین شماره مجله ادبی «شیراز» همانند شماره‌های قبلی در 120 صفحه گردآوری شده و علاوه بر توزیع در کشورهای عربی، به کتابخانه‌ها، مراکز فرهنگی و استادان رشته‌های زبان و ادبیات عرب و نیز ادبیات تطبیقی در ایران ارسال خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به فعالیت سایت این مجله از عضویت 4000 نفر در آن و امکان دانلود شماره‌های قبلی (از 1 تا 15) آن به عنوان یکی از خدمات سایت مجله «شیراز» برای اعضاء خبر داد.

پانزدهمین شماره مجله «شیراز» تابستان امسال منتشر شده بود.