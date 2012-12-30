  1. سیاست
۱۰ دی ۱۳۹۱، ۸:۲۷

رئیس جریان مسیحی المرده:

سوریه به سمت حل نهایی بحران پیش می رود/ تاکید بر نقش ممتاز اسد

سوریه به سمت حل نهایی بحران پیش می رود/ تاکید بر نقش ممتاز اسد

رئیس جریان مسیحی المرده لبنان با اشاره به روند مثبت تحولات سوریه در راستای برقراری ثبات و استقرار اظهار داشت: سوریه اکنون به سمت حل نهایی بحران پیش می‌رود و هر روز که می‌گذرد شاهد بهبود نسبی اوضاع در آن کشور هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، غضنفر رکن‌آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان با سلیمان فرنجیه رئیس جریان مسیحی المرده لبنان ملاقات و ضمن تبریک عید ولادت حضرت عیسی (ع) و سال جدید میلادی، در خصوص تحولات لبنان و منطقه گفتگو کرد.

سلیمان فرنجیه در این ملاقات با اشاره به روند مثبت تحولات سوریه در راستای برقراری ثبات و استقرار اظهار داشت: سوریه اکنون به سمت حل نهایی بحران پیش می‌رود و هر روز که می‌گذرد شاهد بهبود نسبی اوضاع در آن کشور هستیم.

رئیس جریان مسیحی المرده ضمن تشریح موقعیت ممتاز بشار اسد در میان مردم سوریه اظهار داشت: مردم سوریه همچون گذشته در کنار بشار اسد قرار داشته و از وی حمایت می‌کنند؛ به همین دلیل برخی طرف‌های خارجی، از هم اکنون تلاش دارند موانعی برای کاندیدا شدن بشار اسد در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 میلادی ایجاد نمایند.

رکن‌آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان نیز در این دیدار با تأکید بر ضرورت حفظ استقرار لبنان و اتخاذ تدابیر لازم جهت عدم تأثیر بحران سوریه بر لبنان، بر مبنای راه حل سیاسی اشاره و به تشریح طرح کشورمان در این خصوص پرداخت.
 

کد مطلب 1779141

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