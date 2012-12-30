استفاده از ظرفیت های موجود برای توسعه همه جانبه بیجار ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد بیاتیان شامگاه شنبه در جلسه تجلیل از راهداران شهرستان بیجار، با اشاره به اینکه راه به عنوان شاخصه اصلی و زیرساخت توسعه در همه دنیا شناخته شده است، اظهار داشت: از لحاظ راهسازی در کشور استان کردستان پایین ترین رتبه و شهرستان بیجار نیز در میان شهرهای استان کردستان پایین ترین رتبه را دارد که این وضعیت مورد رضایت نیست و باید تجدیدنظر جدی در این راستا صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه بیجار و منطقه گروس وسیع ترین شهرستان استان کردستان است، افزود: از لحاظ راهسازی در کشور استان کردستان پایین ترین رتبه و شهرستان بیجار نیز در میان شهرهای استان کردستان پایین ترین رتبه را دارد و برای جبران این وضعیت باید اعتبارات جهشی را به استان اختصاص داد.

نماینده مردم شهرستان بیجار در مجلس شورای اسلامی به آمار آسفالت راه های روستایی بیجار اشاره کرد و ادامه داد: حدود 23 درصد راه های روستایی شهرستان بیجار آسفالت شده است و متاسفانه این آمار به نسبت سایر شهرستان های کشور بسیار پایین است.

بیاتیان در ادامه سخنان خود بیان کرد: مردم و سایر مسئولین باید مشکلات پیش روی راهداران زحمتکش را درک کنند و قدردان زحمات آنها باشند.

وی با اشاره به وضعیت مبهم شغلی راهداران در شهرستان بیجار، عنوان کرد: موضوع تعیین تکلیف کارکنان قراردادی سازمان ها طبق بخشنامه دولت در باب تعیین وضعیت کارگران در مجلس شورای اسلامی مطرح می شود.

نماینده مردم شهرستان بیجار در مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به اینکه در راستای تبدیل شهر حسن آباد به شهرستان گام هایی برداشته شده است، گفت: با توجه به اینکه اشل حقوقی بودجه ای جمعیتی است، تبدیل شهر حسن آباد یاسوکند به شهرستان یکی از راه هایی است که منطقه گروس را از بحران نجات می دهد.