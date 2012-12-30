مذاکره با حامیان جدید مالی فوتبال نساجی مازندران ادامه دار شد

هاشم جمشید پناه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون اداره کل ورزش و جوانان مازندران با چند متقاضی برای قبول مسئولیت تیمداری تیم نساجی مازندران مذاکره جدی داشته اما هیچ کدام تاکنون نتیجه قطعی نداد.



وی افزود: هنوز حضور فرد خاصی که مسئولیت نهایی واگذاری باشگاه نساجی مازندران به او سپرده شود تا زمان حاضر مشخص نیست و اخبار بیرون از این اداره کل در خصوص واگذاری این تیم به اشخاص حقیقی وحقوقی در حد حرف است.



معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان مازندران با بیان اینکه از هفته گذشته تاکنون یکی از اسپانسرها برای قبول مسئولیت مالکیت تیم نساجی مازندران به طور جدی وارد مذاکره شده وخواستار خرید سهام این باشگاهها است.

وی تصریح کرد: اداره کل ورزش و جوانان مازندران در ابتدا به طور دقیق توانمندی افراد متقاضی مالکیت تیم نساجی و علاقمندی کامل او و میزان کمک مالی برای تیمداری را بررسی و بهترین گزینه را انتخاب خواهد کرد.



جمشیدپناه ادامه داد: نمی توان چشم بسته باشگاه را دو دستی به کسی تحویل داد و چندماه بعد دوباره به جای اول بازگشت.



وی اضافه کرد: تیم فوتبال نساجی از تیم های مردمی و ریشه دار در مازندران بوده و نباید با کم کاریهای برخی سرمایه گذاران، آن را نگران و ناراحت کرد.



معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان مازندران اضافه کرد: در هفته جاری وضعیت حامیان مالی تیم نساجی مازندران با یک اسپانسر خوب و قوی مشخص خواهد شد تا این تیم پرهوادار استان با قدرت در مسابقات دسته یک فوتبال باشگاههای کشور به کار خود ادامه دهد.



جمشیدپناه یادآور شد: مهدی پرهام مدیریت قبلی باشگاه نساجی مازندران به صورت کتبی انصراف خود را از تیمداری این باشگاه به اداره کل ورزشو جوانان مازندران اعلام کرده و دیگر انگیزه ای برای ادامه کار در استان ندارد.

وی درخصوص زمان بهره برداری استادیوم شهید وطنی قائم شهر گفت: تا یک ماه آینده این استادیوم برای بازیهای خانگی تیم های نساجی مازندران و سایپا شمال قائم شهر آماده است.