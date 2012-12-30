ارائه طرح 6ماده ای ایران برای حل بحران سوریه به وزیر خارجه گرجستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید صابر سفیر کشورمان در تفلیس با مایا پانچیکیدزه وزیر امور خارجه گرجستان ملاقات کرد.
سفیر کشورمان در این دیدار، ضمن تبریک انتخاب وی ، پیام تبریک کتبی صالحی به مناسبت سال نو میلادی و میلاد عیسی مسیح(ع) را به وی تسلیم کرد.
در این دیدار، وزیر خارجه گرجستان از روابط موجود بین دو کشور که ریشه های تاریخی استوار و دیرینی دارد ابراز رضایت کرد و از مواضع اصولی ایران به عنوان کشور همسایه و قدرتمند منطقه، در خصوص گرجستان و بحران های منطقه ای تشکر کرد.
خانم پانچجکیدزه از افزایش حضور ایرانیان در گرجستان استقبال کرد و گفت ابتکار لغو روادید بین دو کشور اقدام سنجیده ای بود که به مناسبات همه جانبه فیمابین بویژه شناخت متقابل و ارتباطات فرهنگی و اجتماعی و دیگر زمینه ها کمک کرد.
طرفین در این دیدار با مرور روابط دو کشور در خصوص مسایل مورد علاقه و زمینه های متقابلا سودمند ، پیرامون دیگر عرصه های دوجانبه، منطقه ای و بین المللی بحث و مذاکره کردند.
همچنین سفیر کشورمان در این دیدار طرح شش مادهای کشورمان در خصوص بحران سوریه را به وزیر خارجه گرجستان تسلیم کرد.
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