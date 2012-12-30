به گزارش خبرنگار مهر، آخرین باری که برای تیم ملی تنیس روی میز اردو برگزار شد، پیش از مسابقات جهانی دورتموند آلمان بود. حتی برای شرکت در این رقابت‌ها هم تنها بازیکنان اعزامی به آلمان طی یک اردوی یک هفته‎ای در اتریش کنار هم تمرین کردند و از همان جا راهی دورتموند، محل برگزاری مسابقات شدند.

حالا پس از یک سال و نیم که ملی‎پوشان تنیس روی میز اردوی تمرینی کنار هم نداشتند، قرار است از 23 دی ماه یک مرحله اردوی تمرینی برای آنها برگزار شود. البته یک ماه پیش و قبل از آغاز رقابت‎های بین‌المللی فجر کاپ تهران، برگزاری اردو برای تیم ملی برنامه ریزی شد اما انصراف برخی بازیکنان منجر به لغو آن شد.

در هر صورت 10 نفر برتر رقابت‌های دسته برتر کشور به اردوی تیم ملی فراخوانده شده‎اند تا با گردهمایی آنها، طلسم بی اردویی تیم ملی تنیس روی میز شکسته شود البته اگر اینبار اعتراض و انصرافی در کار نباشد و همه بازیکنان دعوت شده در موعد مقرر در آکادمی بین‌المللی تنیس روی میز تهران حاضر شوند که در این صورت اردوها به صورت ماهیانه ادامه خواهد داشت.

احمد جعفری‌پور که به عنوان مربی هدایت پینگ‌پنگ‌بازان را در اردوی آنها بر عهده خواهد داشت، در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: رقابت‌های جهانی 2013 در بخش انفرادی و دوبل برگزار می‌شود اما برای ما مسابقات جهانی 2014 مهم است که در بخش تیمی است و باید بتوانیم در آن صعود قابل توجهی داشته باشیم. به واقع برنامه‌های ما برای تیم ملی با برای همین رویداد است.

وی تصریح کرد: اردویی که برای تیم ملی در نظر گرفته شده است، 10 روز ادامه خواهد داشت. در این اردو بیشتر بر روی تمرینات آمادگی جسمانی برای بالا بردن استقامت بازیکنان تاکید می‌کنیم. درست است که مسابقات باشگاهی در جریان است اما شاید در مورد توجه به آمادگی بدنی و استقامت بازیکنان افکار همه به یک اندازه حرفه‎ای نباشد به همین دلیل این اردو را بیشتر به این تمرینات اختصاص می‌دهیم.

مربی تیم ملی تنیس روی میز از ادامه متوالی اردوهای این تیم خبر داد و گفت: در برنامه داریم تا در پایان هر ماه یک اردوی اینچنینی داشته باشیم تا بتوانیم آمادگی بازیکنان را حفظ و تحت کنترل داشته باشیم. ضمن اینکه به احتمال زیاد از اردوی آتی 4 بازیکن از رده سنی جوانان به اردوی تیم ملی اضافه خواهد شد تا همزمان بر روی رده سنی پایه هم کار کنیم. زمان در نظر گرفته شده برای هر اردو هم 10 روز است که شاید بنا به شرایط یکی دو روز کم یا زیاد شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با این اوصاف به نظر می‌رسد فدراسیون تنیس روی میز که اخیرا پوستین دوز، نایب رئیس امور بانوانش دوباره آغاز به همکاری با این فدراسیون کرد و احسان باقری هم به عنوان سرپرست امور دبیری آن انتخاب شد و حتی قرار است به زودی حکم قعطی دبیری وی صادر شود، با برنامه ریزی که برای تیم ملی انجام داده بالاخره عزم خود را جزم کرده تا رسیدگی به امور این تیم را آغاز کند.

این کار با برگزاری اردوی تمرینی آغاز شده تا به تدریج به انتخاب حریفان تمرینی خارجی و تعیین سرمربی خارجی برسد. در این میان هیچ عاملی مانع از پیگیری اردوهای تیم ملی نخواهد شد حتی انصراف بازیکنان که ماه گذشته منجر به برگزار نشدن اردو شد چون مهرداد بابادی وند، مدیر تیم‌های ملی تنیس روی میز به مهر گفته است: " فدراسیون تنیس روی میز برای بازیکنانی که قصد حضور در تیم ملی را ندارند، جایگزین انتخاب خواهد کرد ضمن اینکه آنها باید موضوع انصراف‌شان را مکتوب به فدراسیون اعلام کنند. در هر صورت هیچ عاملی مانع از لغو اردو نخواهد شد".

نخستین اردوی تیم ملی تنیس روی میز پس از یک سال و نیم، از 23 دی ماه آغاز می‌شود.نوشاد و نیما عالمیان، محمد رضا اخلاق‎پسند، مهران احدی، پوریا عمرانی، افشین نوروزی، عارف احمدی‎فر، واحد مالمیری، میدیا لطف الله نسبی و حمیدرضا طاهرخانی نفراتی هستند که به اردو فراخوانده شده‎اند.