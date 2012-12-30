عرضه لامپهایی برای ایجاد نور پس زمینه در موبایل و تجهیزات الکتریکی

دکتر حمید هراتی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تولید لامپهای الکترو لومینسانس در این مرکز افزود: این لامپها که با استفاده از مواد نانو ساختار تولید شده است، به شکلهای مختلفی می‌توان تولید کرد. در این پروژه لامپهای تولید شده مسطح هستند.

رئیس مرکز رشد پارک فناوری سمنان با بیان اینکه این شیشه‌ها برای ایجاد نور پس زمینه (Back Light) کاربرد دارد، اظهار داشت: در تولید شیشه این لامپ از نانو ذرات سولفید روی (ZnS) استفاده شده از این رو قادر است نور مناسبی را در پس زمینه بسیاری از تجهیزات الکترونیکی ایجاد کند.



وی با بیان اینکه در این شیشه‌ها از این ذرات در حد میکرونی نیز به کار برده می‌شود، ادامه داد: آزمایشها بر روی این پروژه نشان داد که نور ایجاد شده از این ذرات در اندازه نانو متر بیشتر از اندازه میکرونی است.



هراتی‌زاده مصرف کم انرژی را از مزایای این لامپ نام برد و خاطرنشان کرد: در این نوع لامپها از نانو ذرات فلزی استفاده شد. این ذرات با ایجاد میدان الکتریکی متمرکز، لامپ برای روشن شدن به جای انرژی الکتریکی 220 ولت با ولتاژهای کمتر از 110ولت (بسته به نوع وسایل الکرتونیکی) روشن می‌شود.



دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود به کاربردهای این لامپها اشاره کرد و ادامه داد: از این لامپها می‌توان برای تولید نور پس زمینه اسیلوسکوپها، موبایل‌ها، داشبورد اتومبیل‌ها و تلفنهای ثابت استفاده کرد.