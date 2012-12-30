سیدعلی آل داوود، نویسنده و محقق در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تدوین مجموعه مقالات شیخ‌الاسلامی بهبهانی پروژه‌ای است که در مرکز دایرة‌المعارف انجام خواهد شد و حدود 6 تا 7 جلد خواهد داشت. آماده‌سازی و تدوین جلد اول این مجموعه به عهده من گذاشته شده که «خلیج فارس و خوزستان» نام دارد.

وی افزود:‌ شیخ‌الاسلام بهبهانی یکی از شخصیت‌های بهبهان است که قبل از انقلاب از سال 1330 تا 1340 چندین دوره نماینده مجلس بوده و راجع به منطقه خلیج فارس تحقیقات و پژوهش‌های عمیقی داشته است. بخشی از مطالب تحقیقاتی او در این باره در مجلات و نشریاتی مانند کانون وکلا و مهر منتشر شده است.

این محقق گفت: بعد از این که فرزند شیخ‌الاسلام بهبهانی کتابخانه وی را به مرکز دایرة‌المعارف اسلامی اهدا کرد، زنده‌یاد ایرج افشار چنین نظری داشت که من و کاوه بیات تصحیح و ویرایش تالیفات و گردآوری‌های شیخ‌الاسلامی را به عهده بگیریم. به همین ترتیب، تدوین جلد دوم و سوم کار را به عهده گرفته است. یعنی کار آقای بیات تدوین مقالات مربوط به خوزستان، بهبهان و کهکیلویه و بویر احمد از عصر مشروطه تا اواخر عهد رضاخان است.

آل داوود گفت: برنامه فعلی این است که 3 جلد از این مجموعه به زودی منتشر شود. البته باید امکانات موجود را در نظر داشت. در حال حاضر لوح فشرده مطالب 3 جلد این مجموعه طی 10 روز آینده آماده ارسال به چاپخانه خواهد بود.