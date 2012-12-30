طراحی اندیشه سیاسی اسلام بر سه مقوله/ اندیشه سیاسی صحیفه سجادیه کار بدیعی است

دکتر ابراهیم برزگر، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اثر تازه منتشر شده خود با عنوان «درآمدی بر اندیشه سیاسی صحیفه سجادیه» گفت: در باب تولید علم بومی، ایرانی سازی علوم انسانی یا اسلامی سازی معرفت در ایران، باید گفت اولا این کار ضرورت دارد. ثانیا امکان این کار هست، بعضی سخن از امتناع این کار می کنند که درست نیست. ثالثا ما باید به دنبال سازو کارهای بومی سازی و اسلامی سازی معرفت و از جمله معرفت سیاسی در ایران باشیم.

وی افزود: بنده چندین مقاله در این رابطه انجام دادم و کوشیدم که بتوانیم یک رهیافتی در زمینه اسلامی سازی و بومی سازی علم در ایران اجرا کنیم؛ به هر تقدیر تولید علم در جهان غرب هم ابتدا برای رفع نیازهای بومی و دارای ماهیت بومی بوده است. به طور مثال اندیشه های سیاسی یا سیاستی که در انگلستان تولید شده ابتدا برای رفع نیازهای جامعه انگلستان بوده که این علوم شکل گرفته است اما بعدها به جوامع دیگر هم تسری پیدا کرده و به نحوی فرآیند تعمیم را سپری کرده است.

این محقق و نویسنده کشورمان اظهار داشت: در خصوص اثر صحیفه سجادیه و اندیشه سیاسی در آن من تاکنون به اثری برنخورده بودم که صحیفه سجادیه را از این منظر نگاه کند، چون در واقع صحیفه سجادیه کاملا یک کتاب اخلاقی و عرفانی و مجموعه ای از دعاهای گوناگون است و بنابراین شاید در نگاه اول برای کسی امری غریب و بعیدی می نمود که ما بتوانیم مجموعه ای از اندیشه سیاسی و معرفت سیاسی را از صحیفه سجادیه ساماندهی کنیم.

برزگر در ادامه سخنانش تصریح کرد: بنابراین بر همین مبنا و با تدوین یک الگو و مدل تحلیلی که از اندیشه سیاسی در اسلام طراحی کردم، یعنی اندیشه سیاسی اسلام را بر سه مقوله عقاید سیاسی، اخلاق سیاسی (اخلاقیات در سیاست)، فقه سیاسی طراحی کردم، بر مبنای این سه مقوله پرسشهایی را استخراج کردم و این پرسشها را در صحیفه سجادیه و در دعاهای عرفانی امام سجاد(ع) جست و جو کردم و با کمال تعجب مشاهده کردم که می توان اندیشه سیاسی متخذ از صحیفه سجادیه تولید کرد.

وی در مورد کارهای قبلی در این حوزه هم گفت: پیش از این کار در مورد نهج البلاغه کار تحقیقی انجام داده بودم، همچنین در خصوص اندیشمندانی نظیر سید قطب که بر مبنای تفسیر قرآن وی (فی ضلال القرآن)، اندیشه سیاسی وی را استخراج کرده بودم که به همت انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شد. بر مبنای همین الگوی سه گانه اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) را استخراج کردم که در سازمان سمت منتشر شد.

نویسنده «درآمدی بر اندیشه سیاسی صحیفه سجادیه» گفت: طرح اندیشه سیاسی صحیفه سجادیه یک رویه کاری واحدی است که تعقیب می کنم که به نحوی در نوع خود کار بدیعی است، حتی بررسی و جستجوی معمولی، هم نشان می دهد که اندیشه سیاسی در صحیفه سجادیه کار بدیعی باشد.