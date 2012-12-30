آثار شگفت آور دعا و نیایش/ 14 بعد شناخت در دعای عرفه

حضرت علی(ع) می‏فرماید: "محبوب‏ترین کار در نزد خدا دعاست". گرچه از یک دیدگاه دعا خود مطلوب به شمار می‏آید و هیچ مقصد و هدفی برتر از آن نیست که آدمی توفیق ملاقات با خدا و سخن و راز و نیاز با او پیدا کند، لیکن برای آنکه زمینه‏های رغبت به دعا را فراهم و همگان را از این موهبت بزرگ الهی مطللع سازیم لازم است دعا را از دیدگاه «طلب» بنگریم و فواید و بهره‏های آن را با استفاده از آیات و روایات و سخنان بزرگ دین و عقل بر شمریم.



اگر نگاهی به دعا عرفه که از زبان پاک سیدالشهداء حسین بن علی (ع) در صحرای عرفه جاری گشته است افکنیم در می‎یابیم که در تالی تِلوِ فواید این دعا بحث شناختی مطرح است شناختی همچون: 1- شناخت خدا2- شناخت صفات خدا 3- شناخت هستی 4- شناخت پیامبران و راهنمایان بشری 5- شناخت روز واپسین و قیامت 6 - خودشناسی 7- شناخت صفات الهی و استفاده از آنها در خودسازی 8- شناخت بهترین درخواست‏ها از بارگاه الهی داشتن 9- شناخت تعلیم و تربیت الهی 10- شناخت خود و زدودن صفات زشت از خود با تسبیح خداوندی11- شناخت خود و تواضع و خشوع و خضوع پیشه ساختن12-شناخت خود و در مقام ایثار و خدمت به افراد اجتماع بر آمدن 13- شناخت چگونگی دعا کردن 14- شناخت خود و تبدیل خودپرستی به خداپرستی.



نیایش در روح و جسم ما تأثیر می‎گذارد این تأثیر با کیفیت، شدت و تواتر نیایش بستگی دارد. شناخت اینکه تواتر نیایش چیست آسان است تا حدودی شدت را نیز می‏توان دریافت اما، کیفیت آن، سرزمین ناشناخته‏ای است زیرا، ما وسیله‏ای برای سنجش ایمان و میزان عشق دیگران در دست نداریم معذالک، طریقه زندگی کسی که به نیایش می‏پردازد می‎تواند ما را با کیفیت دعایی که وی در پیشگاه خدا می‎کند آشنا سازد. حتی وقتی که دعا تا سطح بسیارپایینی تنزل می‎کند و به صورت بیان طوطی‏وار فرمول‏های معینی در می‏آید، تمرینی برای پیدایش یک زمینه کاملاً لازم روحی به شمار می‏رود.



نیایش هنگامی که مداوم و پرشور و حرارت است تأثیرش بهتر آشکار می‏شود انسان خود را آن چنان که هست می‏بیند، از خودخواهی‏اش، حرص و طمع، گمراهی‏ها و کج فکری‏هایش و از غرور و نخوتش پرده بر می‏دارد برای انجام تکلیف اخلاقی آماده می‏شود. برای کسب خضوع فکری اقدام می‏کند و در همین هنگام سلطنت پرجلال آمرزش در برابر او پدیدار می‏گردد.

از دیگر فواید دعا می‏توان گفت که دعا عامل از بین بردن غم‏ها و ناراحتی‏هاست. از نظر روان شناسی ثابت شده که اگر کسی غمی داشته باشد می‎گویند فرد امین و خیرخواهی را پیداکن و به او غمت را بگو تا در دلت نماند.

همین دعاها و گفتن‏ها عامل زدودن غم‏هاست. دعا سلاح مؤثری است در مبارزه با طاغوت و برقراری قسط و عدل، دعاهای صحیفه سجادیه از این دست است. امام سجاد(ع) در قالب دعا صحیح‏ترین و سالم‏ترین مبارزه را در عصر خود داشت. دعا نابود کننده شیطان است دعا عامل رد بلا و گرفتاری است و نیز امام رضا(ع) به نقل از پدر گرامی‏شان فرمود: دعا بلا را بر می‏گرداند و تا روز قیامت دفع می‏کند.

دعا چاره ساز است قبل از آنکه بلایی فرارسد. با دعا کردن نیکویی خدایی درون و پیرامونمان را به حرکت در خواهد آورد. احساس آرامش ذهن و خردمندی عمیق روح که در قبال دعا کردن بدست می‏آید و به هر موهبت بیرونی سوق می‏یابیم و به ضرورت دعاکردن در زندگی‏مان آشنا می‏شویم، وقتی چنین شود دیگر شکوه نمی‏کنیم و دعا عاملی است در حفظ و دوام خیر و برکت و نعمت‏های موجود و جلوگیری از نابودی آن.

دعا جنبه آموزشی و تربیتی دارد و در برخی از ادعیه بعد تربیتی بیشتر از سایر ابعاد است و در ادعیه وارده پیامی نهفته است که منظور اصلی از دعا همان پیام است و دعا وسیله ابلاغ آن پیام.

دعا عامل افزایش روزی است از موسی بن جعفر (ع) نیز روایت شده است که پیامبر(ص) فرمود: آیا به سلاحی راهنمایی‏تان نکنم که شما را از دشمنان رهایی دهد و روزی شما را فراوان سازد عرض کردند: چرا؟ فرمودند: پروردگارتان را در شب و روز بخوانید، زیرا سلاح مؤمن دعاست دعا کنید درِ رحمت و برآوردن هر حاجت است.

حضرت امام صادق(ع) می‏فرماید: همانا دعا مفتاح درِ رحمت و نجاح هر حاجت است و به دست نیاید آنچه نزد خداوند است مگر با دعا و هیچ دری نیست که بسیار زده شود مگر امید است به روی کوبنده باز شود.(بحارالانوار ج 73 ).