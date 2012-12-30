عکس های قرآنی فاخر در مازندران حمایت می شوند

هادی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هنر عکاسی پیامهای قرآنی را به زبان ساده و گویا به مخاطب‌ می‌رساند و تاثیرگذاری خاصی دارد.

وی افزود: عکاسی هنر تاثیرگذاری است، به ویژه اگر با مضامین قرآنی و دینی آمیخته شود.

ابراهیمی گفت : حرکتی که امروز به همت عموم مردم و دست‌اندرکاران در ترویج فرهنگ قرآنی آغاز شده حرکت مبارکی است که امیدواریم نتیجه آن به فراگیر شدن فرهنگ قرآنی در جامعه مبدل شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران افزود: مسئولان فرهنگی باید کودکان، و قشر جوان را با کتاب خدا آشنا و اندیشه و عمل آنان را با این کتاب انسان ساز همسو کنند.

وی با بیان اینکه برای ایجاد جامعه‌ ای سالم و اسلامی باید فضای فرهنگی و دینی در سطح جامعه تقویت شود افزود: هر اندازه به قرآن نزدیک‌تر شویم به همان نسبت مفاسد و آسیب‌های اجتماعی از جامعه ما دور می‌شود.

ابراهیمی تاکید کرد: قرآن بزرگ‌ترین الهام‌بخش هنرمندان ایرانی در ادوار مختلف بوده است.

وی از تلاشهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در برپایی این رویداد ملی که فضای استان را با هنر قرآنی آمیخته می کند قدردانی کرد.



جانشین دبیر شورای فرهنگ عمومی مازندران گفت: ابزار هنر بهترین وسیله برای ترویج فرهنگ قرآن در جامعه است که هنرمندان باید از این عرصه نهایت بهره را ببرند.

وی پرداختن به مسائل قرآنی و ترویج فرهنگ قرآن در جامعه را از مهمترین راهکارهای مقابله با تهاجم فرهنگی بیگانگان و مصون ماندن نسل جوان جامعه از آسیب‌های اجتماعی ذکر کرد.

جشنواره ملی عکس قرانی برای نخستین بار با حضور هنرمندان عکاس کشور 11 تا 15 بهمن ماه در ساری برگزار می شود.