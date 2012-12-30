به گزارش خبرگزاری مهر، این ماموریت فضایی جدید که Hayabusa2 نام دارد، قرار است در سال 2014 پرتاب شود تا از سیارک سنگی 1999 JU3که 91 کیلومتر طول دارد، نمونه برداری کند.

این کاوشگر در نیمه 2018 به سیارک مورد نظر می رسد و پس از بررسی و نمونه برداری از آن در سال 2019 سیارک را ترک می کند.

کاوشگرHayabusa2قرار است با نمونه های به دست آمده از سیارک 1999 JU3به زمین بازگردد. اسم این کاوشگر در واقع برگردان ژاپنی فالکون 2 است.

ژاپنی ها پیش از این نیز با کاوشگر دیگری ماموریت مشابهی را انجام داده بودند. درآن ماموریت که در سال 2003 آغاز شد، 1Hayabusaنخستین نمونه ها را از سیارک Sشکلی به نام ایتوکاوا در سال 2010 به زمین آورد.

در ماموریت جدید، ژاپنی ها برای رهگیری کاوشگرشان بر ایستگاه های زمینی شبکه اعماق فضای ناسا تکیه دارند. این فضاپیما نیز قرار است مانند کاوشگر نخست در استرالیا فرود بیاید.

سیارک Cشکل 1999 JU3از آن جهت مورد علاقه دانشمندان است که حاوی موادی با قدمت 4.5 میلیارد سال است و میزان تغییرات در آن بسیار اندکی بوده است. بررسی های زمینی این سیارک حاکی از آن است که ممکن است این سیارک با آب تماس داشته است.

گفته می شود این سیارک بزرگ حاوی مواد آلی و هیدراتهای معدنی است.