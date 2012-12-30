صمد کریمی در گفتگو با مهر در خصوص اختصاص ارز مسافرتی به مسافران حج عمره گفت: بر اساس مقررات ارزی بانک مرکزی در اوایل آذرماه سال جاری، فروش ارز به نرخ مبادلهای به شرکتهای منتخب برای اعزام زائران به عمره مفرده و عتبات عالیات(عراق) بلامانع است.
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی افزود: بر این اساس، فروش ارز به نرخ مبادلهای به شرکتهایی صورت خواهد گرفت که از سوی سازمان حج و زیارت با امضای ذیحساب، مدیر امور مالی و معاون اداری مالی معرفی شده باشند.
وی تصریح کرد: بر این اساس، شرکتهای منتخب میتوانند به نرخ مبادلهای، جهت انجام امور مربوط به اعزام زائران به عمره مفرده و عتبات عالیات اقدام کنند.
براساس بخشنامه بانک مرکزی، مسافران خارج از کشور 300 دلار ارز مبادلاتی میگیرند.
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