  1. اقتصاد
۱۰ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۳۷

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

مسافران حج عمره ارز مرجع نمی‌گیرند/ فقط 300 دلار ارز مبادلاتی

مسافران حج عمره ارز مرجع نمی‌گیرند/ فقط 300 دلار ارز مبادلاتی

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی با بیان اینکه مسافران حج عمره همچون مسافران سایر کشورهای دیگر، ارز مبادلاتی می‌گیرند، شرایط دریافت ارز از سوی کاروان‌ها را اعلام کرد.

صمد کریمی در گفتگو با مهر در خصوص اختصاص ارز مسافرتی به مسافران حج عمره گفت: بر اساس مقررات ارزی بانک مرکزی در اوایل آذرماه سال جاری، فروش ارز به نرخ مبادله‌ای به شرکت‌های منتخب برای اعزام زائران به عمره مفرده و عتبات عالیات(عراق) بلامانع است.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی افزود: بر این اساس، فروش ارز به نرخ مبادله‌ای به شرکت‌هایی صورت خواهد گرفت که از سوی سازمان حج و زیارت با امضای ذی‌حساب، مدیر امور مالی و معاون اداری مالی معرفی شده باشند.

وی تصریح کرد: بر این اساس، شرکت‌های منتخب می‌توانند به نرخ مبادله‌ای، جهت انجام امور مربوط به اعزام زائران به عمره مفرده و عتبات عالیات اقدام کنند.

براساس بخشنامه بانک مرکزی، مسافران خارج از کشور 300 دلار ارز مبادلاتی می‌گیرند.

کد مطلب 1779167

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