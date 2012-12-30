شب باشکوه شاعران انقلاب در سالگرد 9 دی/ آنچه قیصر درباره حوزه هنری گفت

به گزارش خبرنگار مهر، دومین شب از شب‌های شعر انقلاب اسلامی شب گذشته، شنبه 9 دی، در حالی در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد که حضور قابل توجه شاعران در این مراسم این تالار را تقریبا از جمعیت پر کرده بود.

در ابتدای این مراسم مستندی با عنوان «همزاد عاشقان» به کارگردانی تورج کلانتری و با موضوع قیصر امین‌پور پخش شد که دربرگیرنده مطالب قابل اعتنایی درباره این شاعر بود.

در بخشی از این مستند مرحوم امین‌پور درباره خاطراتش از ورود به حوزه هنری اظهار داشته است: اوایل که به حوزه می‌آمدیم، حتی در زمستان یک بخاری برای گرم شدن در اتاق ما نبود و یادم هست سیدحسن حسینی در بیانی شاعرانه می‌گفت: ایرادی ندارد، خیال بخاری من را گرم می‌کند.

وی در بخش دیگری از این مستند بیان داشت: اگر انگیزه‌های ما آنقدر که باید بزرگ نباشد، پیشرفت می‌کنیم، اما این پیشرفت حقیقی نیست و در خیال ماست... یک دوره‌ای مطبوعات ما افتاده بود دست پست مدرن‌ها و هرکس دوست خودش را در نشریه دیگری سر کار گذاشته بود و همه برای هم می‌نوشتند. یادم هست چند استاد دانشگاه به من زنگ زدند که این چه وضعی است. گفتم: نگران نباشید؛ این کف روی آب است و زود می‌گذرد.

امین‌پور همچنین در این مستند عنوان داشته بود: الحمد‌الله من بر خلاف دیگران که رفیق نیمه راه بودند و بعدها حتی گفتند که برخی از اشعار را نسروده‌اند، رفیق نیمه راه نبوده‌ام.

اظهارات محمدرضا ترکی، مصطفی رحماندوست، حسام الدین سراج، بیوک ملکی و علی‌محمد مودب هم در این مستند در نوع خود قابل توجه بود.

بیوک ملکی در توصیفش درباره امین‌پور در این مستند اظهار داشت: امین‌پور مذهب و دینش را دکان کارش نکرد، اهل ریا نبود و دین را با میز کار خود عوض نکرد.

محمدرضا ترکی نیز در این مستند عنوان داشت: هنوز هم کسانی هستند که به امین‌پور فحش می‌دهند؛ چون او بر اندیشه خود قدم برمی‌داشت و نه بر شعار آنها.

در ادامه این شب شعر که با اجرای سعید بیابانکی همراه بود، شاعران حاضر در مراسم به شعرخوانی پرداختند.

عباسعلی براتی‌پور شاعر پیشکسوت حاضر در این مراسم به عنوان نخستین شاعر قطعه شعری را به قیصرامین‌پوراهدا کرد و قطعه شعری را نیز به پاسداشت حماسه 9 دی خواند.

یوسفعلی میر‌شکاک نیز قطعه شعر بلندی را که برای شهید سید‌مرتضی آوینی سروده بود در این مراسم قرائت کرد.

شعرخوانی محمدعلی بهمنی نیز در این مراسم به دلیل تشویق قابل توجه حاضرین و تقاضای آنها برای شعرخوانی بهمنی با شور خاصی همراه بود.

بهمنی در ابتدای حضورش در جایگاه در سخنانی عنوان داشت: یک شعر از آثار قدیم من را به من داده‌اند که بخوانم و یکی دیگر هم به همین منوال به من پیشنهاد شده و با این ترتیب دیگر شعر خودم را شاید نتوانم بخوانم.

بهمنی در ادامه به قرائت غزل معروف خود با مطلع نتوان گفت که این غافله وا می‌ماند/ خسته و خفته از این خیل جدا می‌ماند، پرداخت.

وی در ادامه، غزل دیگری از خود با مطلع «غزل در نزد من هرچند جان شعر ایرانی‌ست/ تغزل در چنین ایام اما راوی ما نیست» را قرائت کرد.

وی همچنین غزلی از خود را که برای زادگاهش دزفول سروده بود، خواند.

سارا جلوداریان، شاعر دیگری بود که در ابتدای شعرخوانی خود به گرامیداشت یاد مرحوم خلیل عمرانی پرداخت.

شعرخوانی محمدمهدی سیار، شاعر برگزیده جشنواره شعر فجر که مجموعه غزل «حق السکوت» وی برگزیده کتاب سال جمهوری اسلامی شده است نیز از دیگر بخش‌های جالب این مراسم بود.

سیار ابتدا به قرائت یک دو بیتی از خود به این شرح پرداخت:

بی‌تاب‌تر از جان پریشان در شب

بی‌خواب‌تر از گردش هذیان بر لب

بی‌رویت روی او بلاتکلیفم

مثل گل آفتابگردان در شب.

وی در ادامه غزلی از خود را که به مناسبت 9 دی سروده شده بود، به این شرح قرائت کرد:

هنوز ماتم زن‌های خون جگر شده را

هنوز داغ پدرهای بی‌پسر شده را

کسی نبرده ز خاطر کسی نخواهد برد

ز یاد، خاطره باغ شعله‌ور شده را

کسی نبرده ز خاطر، نه صبح رفتن را

نه عصرهای به دلواپسی به‌سر شده را

نه آه مانده بر آیینه‌های کهنه شهر

نه داغ‌های هر آیینه تازه‌تر شده را

جنازه‌ها که می‌آمد هنوز یادم هست

جنازه‌های جوان، کوچه‌های تر شده را...

نه، این درخت پر از زخم خم نخواهد شد

خبر برید دو سه شاخه تبر شده را!

شعرخوانی شاعرانی چون رضا اسماعیلی، علی‌محمد مودب، حجت‌الاسلام جواد محمدزمانی، علیرضا قزوه و... از دیگر بخش‌های این مراسم بود.

نخستین شب از شب‌های شعر انقلاب هفتم دی در اصفهان برگزار شد و سومین شب از آن نیز یازدهم دی در شیراز برگزار خواهد شد.