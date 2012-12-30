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۱۰ دی ۱۳۹۱، ۹:۱۸

یادواره 20 شهید محله جنگلده علی آبادکتول برگزار شد

یادواره 20 شهید محله جنگلده علی آبادکتول برگزار شد

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: یادواره 20 شهید محله جنگلده علی آبادکتول در مسجد سید الشهدای این محله برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقر محمدی امام جمعه نکا شامگاه شنبه در این مراسم گفت: شهدا مایه افتخار و سربلندی و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند.

وی اظهار داشت: راه امام و شهدای گرانقدر همان راه سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) است و زندگی و راه و روش اینش هیدان بزرگ برای ما سرمشق است.

وی با اشاره به حادثه 9 دی، این حادثه را نشانه هوشیاری، بیداری و بصیرت ملت سرفراز ایران عنوان کرد و اظهار داشت: آگاهی و بصیرت ملت باعث شکست نقشه ها و دسیسه های ایادی استکبار شد.

حجت الاسلام محمدی با تاکید بر عمل به دستورات قرآن گفت: باید قران را به فرزندانمان بیاموزیم و حضور قرآن را در زندگی مان پررنگ تر کنیم.

کد مطلب 1779174

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