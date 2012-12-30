یادواره 20 شهید محله جنگلده علی آبادکتول برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقر محمدی امام جمعه نکا شامگاه شنبه در این مراسم گفت: شهدا مایه افتخار و سربلندی و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند.

وی اظهار داشت: راه امام و شهدای گرانقدر همان راه سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) است و زندگی و راه و روش اینش هیدان بزرگ برای ما سرمشق است.

وی با اشاره به حادثه 9 دی، این حادثه را نشانه هوشیاری، بیداری و بصیرت ملت سرفراز ایران عنوان کرد و اظهار داشت: آگاهی و بصیرت ملت باعث شکست نقشه ها و دسیسه های ایادی استکبار شد.

حجت الاسلام محمدی با تاکید بر عمل به دستورات قرآن گفت: باید قران را به فرزندانمان بیاموزیم و حضور قرآن را در زندگی مان پررنگ تر کنیم.