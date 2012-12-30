به گزارش خبرگزاری مهر، روز نخست از هفته بیستم رقابتهای فوتبال لیگ برتر انگلیس شنبه شب با انجام 8 دیدار پیگیری شد که در یکی از این دیدارها منچستریونایتد در حضور بیش از 75 هزار تماشاگر ورزشگاه اولدترافورد با نتیجه 2 بر صفر وست بروم را شکست داد. گرت مک آلی (9 - گل به خودی) و رابین فان پرسی (90) دو گل یونایتد را به ثمر رساندند.

منچسترسیتی هم در یک ماراتن فوتبال موفق شد با نتیجه 4 بر 3 در زمین نورویچ به برتری برسد. برای من سیتی که از دقیقه 44 با اخراج "سمیر نصری" 10 نفره شده بود، ادین ژکو(2 و 5)، سرخیو آگوئرو(50) و ام‌ بون(67- گل به خودی) گل زدند و پیکینگتن(14)، مارتین (63 و 75) گل‌های نورویچ را وارد دروازه منچسترسیتی کردند.

آرسنال نیز در یکی از عجیب‌ترین بازی‌های چند سال اخیر خود، در حضور بیش از 60 هزار تماشاگر ورزشگاه امارات با نتیجه پر گل 7 بر 3 نیوکاسل را در هم کوبید. در این دیدار تئو والکات (20، 73، 90)، الکس چمبرلین (50)، لوکاس پودولسکی (64) و الیویه ژیرو (84، 87) برای توپچی‌ها گلزنی کردند. دمبا با (43 و 69) و مارویکس (59) گل‌های نیوکاسل را به ثمر رساندند.

فولهام نیز در ادامه روند نزولی و نتایج ضعیف خود این بار در خانه با نتیجه 2 بر یک مغلوب سوانزی سیتی شد. اشکان دژاگه بازیکن ایرانی فولهام در این بازی 76 دقیقه بادر ترکیب تیم فولهام حضور داشت.

نتایج کامل روز نخست از هفته بیستم رقابتهای فوتبال لیگ برتر انگلیس به شرح زیر است:

* ساندرلند یک - تاتنهام 2

* نورویچ سیتی 3 - منچسترسیتی 4

* استوک سیتی 3 - ساوتهمپتون 3

* منچستریونایتد 2 - وست برومویچ صفر

* فولهام یک - سوانزی سیتی 2

* ردینگ یک - وستهام صفر

* استون ویلا صفر - ویگان 3

* آرسنال 7 -نیوکاسل 3

رقابتهای این هفته امشب با برگزاری دو دیدار طبق برنامه زیر به پایان می‌رسد:

* اورتون - چلسی

* کوئینزپارک رنجرز - لیورپول

جدول رده بندی:

1- منچستریونایتد 49 امتیاز

2- منچسترسیتی 42 امتیاز

3- تاتنهام 36 امتیاز

4- چلسی 35 امتیاز (2 بازی کمتر)

5- آرسنال 33 امتیاز (یک بازی کمتر)

-------------------------------------

18- ساوتهمپتون 17 امتیاز (یک بازی کمتر)

19- ردینگ 13 امتیاز

20- کوئینزپارک رنجرز 10 امتیاز (یک بازی کمتر)