دکتر محمد بقایی ماکان در مورد عزل و نصب‏های مدیران در کشور به خبرنگار مهر گفت: ارزش هر اندیشه‎ای منوط به ارزش اندیشنده آن است. برای مثال تمامی موضوعات نظری و عملی ماندگار در تاریخ فرهنگ بشری یک اندیشنده معتبر در پس خود داشته است چنانکه حرکت جوهری در ارتباط با متفکری مانند ملاصدراست.

وی افزود: همین الگو در حوزه مدیریت نیز مصداق دارد. به این معنا که انتخاب مدیران اجرایی بستگی به میزان تجربه و آگاهی انتخاب کننده دارد و اگر در این زمینه ضعفی وجود داشته باشد در نتیجه، امر انتخاب دچار مشکل خواهد شد و طبیعتاً انتخاب شونده دارای توانایی‏های لازم در حوزه مدیریتی خود نخواهدبود.

این محقق و پژوهشگر مسائل فرهنگی در ادامه اظهارداشت: لاجرم از چنین انتخابی مشکلات فراوان برای جامعه پدید می‎آید که در مرحله نخست متوجه مدیریت کلان آن کشور خواهد شد و ذهن سررشته‏داری کشور را چندان مغشوش خواهد کرد که از اقدامات اساسی برای حذف معضلات و یافتن راهکارهایی جهت پیشرفت برنامه‎های کلان باز می‎ماند.



این نویسنده و مترجم در مورد اینکه رویکرد غیر مدیریتی و بی ثبات بر عزل و نصب‏ها چه تبعاتی دربرخواهد داشت هم تصریح کرد: حاصل چنین مدیریتی به طور طبیعی مشکلات ناخواسته‎ای است که در جامعه چهره می‎نماید و افراد آن را نسبت به مدیریت کلان مأیوس و دلزده می‏ سازد، اعتراض و انتقاد در جامعه قوت می‎گیرد و از آنجا که مدیریت ضعیف نمی‏تواند پاسخگوی مشکلات پدید آمده باشد آن اعتراضات اگر بدل به فریاد نشود در بطن جامعه کمون می‎کند و پس از مدتی ضایعه آفرین می‏شود.



بقایی ماکان در پایان یادآورشد: در حقیقت می‎توان ضعف انتخاب در مدیران را مصداقی برای این مثل معروف دانست که: چونکه خشت اول را می‏نهد معمار کج / تا ثریا می‎رود دیوار کج.

