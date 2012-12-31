دکتر محمد بقایی ماکان در مورد عزل و نصبهای مدیران در کشور به خبرنگار مهر گفت: ارزش هر اندیشهای منوط به ارزش اندیشنده آن است. برای مثال تمامی موضوعات نظری و عملی ماندگار در تاریخ فرهنگ بشری یک اندیشنده معتبر در پس خود داشته است چنانکه حرکت جوهری در ارتباط با متفکری مانند ملاصدراست.
وی افزود: همین الگو در حوزه مدیریت نیز مصداق دارد. به این معنا که انتخاب مدیران اجرایی بستگی به میزان تجربه و آگاهی انتخاب کننده دارد و اگر در این زمینه ضعفی وجود داشته باشد در نتیجه، امر انتخاب دچار مشکل خواهد شد و طبیعتاً انتخاب شونده دارای تواناییهای لازم در حوزه مدیریتی خود نخواهدبود.
این نویسنده و مترجم در مورد اینکه رویکرد غیر مدیریتی و بی ثبات بر عزل و نصبها چه تبعاتی دربرخواهد داشت هم تصریح کرد: حاصل چنین مدیریتی به طور طبیعی مشکلات ناخواستهای است که در جامعه چهره مینماید و افراد آن را نسبت به مدیریت کلان مأیوس و دلزده می سازد، اعتراض و انتقاد در جامعه قوت میگیرد و از آنجا که مدیریت ضعیف نمیتواند پاسخگوی مشکلات پدید آمده باشد آن اعتراضات اگر بدل به فریاد نشود در بطن جامعه کمون میکند و پس از مدتی ضایعه آفرین میشود.
بقایی ماکان در پایان یادآورشد: در حقیقت میتوان ضعف انتخاب در مدیران را مصداقی برای این مثل معروف دانست که: چونکه خشت اول را مینهد معمار کج / تا ثریا میرود دیوار کج.
