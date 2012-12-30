هشدار در مورد قطع درخت و برداشت لاشبرگ از پارک جنگلی النگدره گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی شورای شهر گرگان که شامگاه شنبه برگزار شد، بر لزوم جلوگیری از قطع درخت و برداشت خاکبرگها در پارک جنگلی النگدره گرگان تاکید شد.

حسین ربیعی رئیس کمیسیون توسعه عمران و حمل و نقل شهری گرگان در این زمینه گفت: در پارک النگدره نگهبانان باید افزایش یابند زیرا سودجویان درخت ها را قطع می کنند و خاکبرگها را می برند.

وی افزود: باید راهکاری داشته باشیم تا بخشی از پارک که به شهرداری و شورای شهر داده شده است به خوبی محافظت شود .

درآمد بیش از شش میلیارد تومانی شهرداری از محل فروش املاک

شهردار گرگان نیز گفت: امسال بین 6 تا 8 میلیارد تومان از محل سرمایه گذاری های شهرداری و فروش املاک درآمد کسب شده است.

ابراهیم کریمی گفت: در دو مرحله آگهی مزایده بالغ بر 3.5 میلیارد تومان از املاک به فروش رفته و در دو مرحله آینده نیز یقینا این مقدار به فروش می رود.

وی افزود: مبلغ هفت میلیارد تومان درآمد بسیاری از مشکلات شهرداری را حل می کند ، در مجموع امسال وضعیت بدی نداریم.

زهرا نورا نیز در این جلسه با اشاره به سالروز حماسه 9 دی گفت: ملت ایران هرجا که فضا را غبار آلود حس کرد به میدان امد تا از نظام دفاع کند.



در این جلسه برخی لوایح مانند حضور سه نفر از اعضای شورای شهر در کمیته برون سپاری شهرداری نیز بررسی و به رای گذاشته شد.

65 درصد اماکن اقامتی در خراسان رضوی فعال است

علی مومنی معاون سابق گردشگری گلستان که اکنون مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی است نیز در جمع اعضای شورای شهر گرگان گفت: طبق آمار ارائه شده، 65 درصد از اماکن اقامتی کشور در خراسان رضوی فعالیت می کنند.

وی در صحن علنی شورای اسلامی شهر گرگان گفت: در هشت ماهه اخیر بیش از 20 میلیون گردشگر و زائر وارد مشهد مقدس شده اند.

معاون سابق گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان ادامه داد: در بحث گردشگری استان گلستان، بازاریابی و تبلیغات باید مورد توجه قرار بگیرد، باید به دنبال بازارهای داخلی و خارجی باشیم.

وی ادامه داد: در بازار داخلی باید به دنبال بازار خراسان رضوی و در بازار بین المللی باید به دنبال بازار آسیای میانه باشیم ، در بازار داخلی در قالب تورهای تبلیغی در صدد بودیم تا این بازار را به دست بیاوریم.

مومنی اذعان داشت: در اولین اقدام در خراسان رضوی نام ستاد دائمی تسهیلات سفر به ستاد دائمی تسهیلات زائرین تغییر یافت ، قریب به 150 هزار زائر پیاده به مشهد وارد می شوند که کلیه خدمات به این زائرین رایگان است.

وی تصریح کرد: گلستان ظرفیت های خوبی دارد تا در بخش اکوتوریسم به کار گرفته شود، در این بخش فعالیت های خوبی می توان داشت.