حرکت کند ماشین قطعه سازان خودرو در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، صنعت در استان مرکزی ریشه دوانده و از میان بیش از دو هزار و 700 واحد صنعتی استان مرکزی، صنعت قطعه سازی خودرو یکی از خوشه های صنعتی فعال این استان است و بیشتر واحدها در اراک تمرکز دارد.

فعالیت صنعتی استان مرکزی بسیاری از بخش ها و نیازهای کشور را پاسخ می دهد اما این پاسخ گویی نیازمند توجه و دادن حق و مزد کارخانه داران و کارگران است.

رئیس هیأت مدیری انجمن قطعه‌سازان خودروی استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: استقرار نظام مالی قانونمند بین خودروسازان و قطعه‌سازان نیاز ضروری این بخش است.

مطالبات قطعه سازان پرداخت شود

منوچهر توسطی با بیان اینکه، افزایش قیمت ها ارزش ریالی تولید قطعات خودرو را بالا نبرده است گفت: خودروهای داخل با رشد قیمت روبرو شدند اما سهم قطعه سازات از این افزایش قیمت کم بوده و از سویی در گذشته نیز با تثبیت قیمت ها مواجه بودند.

وی با اشاره به مطالبات قطعه سازان از شرکت های خودرو سازی گفت: اکنون قطعه سازان به رشد فکر نمی کنند و در تلاش برای حیات صنعتی و تولیدی خود هستند که ضروری است با افزایش نقدینگی و پرداخت مطالبات از قطعه سازا حمایت شود.

طولانی شدن پرداخت مطالبات ضربه به تولیدکنندگان

معاون برنامه ریزی استانداری مرکزی هم در جلسه ای که با تعدادی از قطعه سازان استان داشت بر لزوم پرداخت مطالبات آنان تاکید کرد و گفت: اکنون بیش از دو هزار نیروی انسانی در بیش از 120 واحد قطعه سازی مشغول کارند و نیمی از نیاز کشور را برطرف می کنند.

محمدرضا عاشوری با اشاره به اینکه، طولانی شدن زمان پرداخت مطالبات از سوی شرکت های خودروسازی، به صنایع تولید کننده ضربه می زند افزود: این امر باعث جا ماندن آنها از پرداخت اقساط بانکی و بدهکاری آنان و در نهایت تاخیر در تولید و اشتغال است.

خودروسازان با قطعه سازان تعامل داشته باشند

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان مرکزی هم با تایید مشکلات مالی خودروسازان گفت: در تلاش برای رفع مشکلات آنان و پیگیری مسائل انان هستیم.

علیرضا زاوشی با بیان اینکه، صنعت قطعه سازی خودرو در استان مرکزی از رشد خوبی برخوردار بوده است گفت: خودرو‌سازان با دید حمایتی با قطعه سازان تعامل کنند تا فرهنگ مصرف کالا های داخلی در جامعه گسترش پیدا کند.

شکوفه راستین