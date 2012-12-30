به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام شاکری شنبه شب در سومین جلسه شورای اداری شهرستان اصفهان در سال جاری با بیان اینکه حماسه 9 دی یکی از جاودانهترین حماسههای ملت ایران و انقلاب اسلامی ایران به شمار میرود، اظهار داشت: 9 دی روز بصیرت و میثاق با ولایت است و مردم ملت ایران و به ویژه شهید پرور اصفهان در تمام صحنهها پیرو ولایت و رهبری بوده و هستند.
وی با اشاره به اینکه مردم با رهروی از ولایت فقیه اقتدار خود را به جهانیان ثابت میکنند، ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران از وجود عنصری برتر همچون ولایت فقیه نسبت به سایر ملتها برخوردار است.
امام جمعه شهر کوهپایه با تاکید بر اینکه در حال حاضر اکثر کشورها از وجود قوای سهگانه برخوردار هستند، بیان داشت: اما هیچ یک از کشورها از وجود رهبری مقتدر و با کفایت و درایت همچون رهبر معظم انقلاب برخوردار نیستند و مردم در تمام صحنهها از رهبری تبعیت میکنند و همراهی ملت ایران با ولایت فقیه به معنای بصیرت است.
وی با بیان اینکه استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی به دنبال توطئه بر علیه ایران و خدشه به ساحت رهبری هستند، اضافه کرد: اما ملت ایران در مقابل تمام توطئهها و دشمنیهای دشمنان با تمام توان خود از رهبری و ولایت فقیه دفاع میکنند.
شاکری تصریح کرد: دشمنان و فتنهگران باید بدانند که تصمیمگیریهای مقام معظم رهبری و ولایت فقیه تمام توطئههای آنها را خنثی میکند.
