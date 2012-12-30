یونس نوبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رسیدگی به وضعیت درمانی و بهداشتی شهروندان یکی از مهمترین اولویت مسئولان شهرستان است که در این راستا برنامه های ویژه ای نیز در نظر گرفته شده است.

این مسئول با اشاره به طرح جامع پزشک خانواده، عنوان کرد: یکی از عرصه های اهتمام ویژه دولت نهم و دهم در اجرای طرح پزشک خانواده تجلی پیدا کرده است بطوریکه اجرای این طرح گام بسیار محکم و موثری در زمینه ایجاد عدالت اجتماعی و بهره مندی آحاد ملت از تمام خدمات و امکانات رفاهی موجود در کشور است.

عزم جدی مسئولان بهارستان برای تحقق اهداف دولت



وی ادامه داد: البته طی خدمت دولت نهم و دهم خدمات زیربنایی بسیار مطلوبی صورت گرفته است که علاوه بر طرح پزشک خانواده می توان به طرح مسکن مهر، هدفمندی یارانه ها، سهام عدالت، توسعه بخش کشاورزی و... اشاره کرد.

فرماندار شهرستان بهارستان عزم جدی مسئولین شهرستان را در راستای تحقق این امر خواستار شد و گفت: باید با روحیه بسیجی و تعامل تمام دستگاه های اداری، اجرایی و خدماتی شهرستان در مسیر حقق اهداف عدالت محور نظام جمهوری اسلامی ایران گام برداشت.

طرح پزشک خانواده در تامین سلامت جامعه عدالت برقرار می کند



نوبخت یادآور شد: اجرای طرح پزشک خانواده یکی از بهترین راهکارها برای برقراری عدالت در تامین سلامت جامعه و به تبع در شهرستان بهارستان است.

وی اصلاح الگوی مصرف، کاهش هزینه های پرداختی از سوی مردم، ارتقای سطح سلامت جامعه، بهر مندی از فناوری روز در جمع آوری پرونده ها، ایجاد سامانه الکترونیک سلامت و...را از اهداف اصلی اجرای طرح ملی پزشک خانواده دانست.

افراد در نقاط محروم تحت پوشش خدمات درمانی و بهداشتی قرار می گیرند



این مسئول تاکید کرد: با توجه به اینکه در طرح پزشک خانواده برای هر پزشک، دو هزار و 500 بیمار تعریف شده است، با اجرای طرح مذکور، علاوه بر تامین نیازهای مادی و امنیت شغلی پزشکان، بهره مندی بیماران از خدمات یکسان و عادلانه، افزایش پاسخگویی از سوی پزشک در طول شبانه روز، کاهش هزینه های غیرضروری و... را بدنبال خواهد داشت.

نوبخت همچنین افزود: با اجرای طرح جامع پزشک خانواده، درصد بیشتری از افراد جامعه در نقاط مختلف کشور و مناطق دورافتاده و محروم، تحت پوشش خدمات درمانی و بهداشتی قرار خواهند گرفت و این اقدام گامی اساسی در جهت عدالت محوری خواهد بود.