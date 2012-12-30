متفاوت نگریستن کگارد را فیلسوف متمایزی کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، ادوارد مونی شارح معروف آرای کی‌یر کگارد و استاد فلسفه دانشگاه سیراکوز آمریکا در کتاب خود با عنوان "گشت و گذاری با کی‌یر کگارد" که از سوی انتشارات بلومز بری منتشر شده به بررسی آرای سورن کی‌یر کگارد فیلسوف و متأله دانمارکی پرداخته است.

پروفسور ادوارد مونی در خصوص اهمیت آرای کگارد و فرضیه خود در این اثر به خبرنگار مهر گفت: کگارد مباحث و ژانرهای گوناگونی را مورد بررسی قرار داده است.

وی افزود: برخی از این موضوعات حاصل خلاقیت خود اوست. برخی موضوعاتی که قبلاً توسط دیگران کار شده نیز چنان توسط کگارد مورد توجه قرار گرفته که جذابیت دارد و نوآوری در آن دیده می‌شود.

شارح معروف آرای کی‌یر کگارد در ادامه تصریح کرد: در واقع باید میان دال و مدلول موضوعاتی که کگارد مورد بررسی قرار داده تفاوت قائل شد. به عبارت دیگر در مورد محتوا و مدلول موضوعات باید توجه داشت که کگارد از زاویه‌ای جدید به موضوعات و مسائل نگریسته و این محتوا را شکل داده است.

مؤلف "گشت و گذاری با کی‌یر کگارد" افزود: بیان کگارد چنان است که گاهی می توان او را شاعر نامید و گاهی او را فیلسوف و گاهی او را یک مؤمن و متأله. در واقع شیوه‌های گوناگون نگرش باعث شده تا کگارد توان بالا و قدرت زیادی در تعلیم و آموزش داشته باشد.

وی در ادامه تأکید کرد: همین شیوه‌های متفاوت نگریستن باعث شده تا آرای کگارد جایگاه ویژه ای در تاریخ فلسفه داشته باشد و باعث شود که آرای او برای ما اهمیت داشته باشد.

استاد فلسفه دانشگاه سیراکوز آمریکا در پایان تصریح کرد: چیزی که مد نظر کگارد است این است که چه چیزهایی در زندگی مسأله و دغدغه ماست و چه چیزهایی نیستند. این موضوع باید مورد توجه ما نیز قرار بگیرد.