دشمن هنوز هم در صدد ضربه زدن به ارکان نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل برزگرزاده، شنبه شب در جمع دانشجویان آموزشگاه های عالی ابرکوه به مناسبت گرامیداشت حماسه 9 دی اظهار داشت: در شکل گیری انقلاب اسلامی سه عامل مهم نقش داشت و دشمن نیز با اشراف بر این موضوع در صدد تضعیف این ارکان برآمده بود.

وی افزود: مردم، رهبری و آموزه های دینی از عواملی هستند که باعث شکل گیری و تداوم انقلاب شده اند و با نادیده گرفتن هر کدام از آنها، نظام اسلامی اقتدار لازم را نخواهد داشت.

برزگرزاده ادامه داد: بدخواهان نظام در فتنه 88 نیز تمامی تلاش خود را برای گسست در این ارکان به کار گرفتند اما مردم، بلوغ شخصیتی و بصیرت خود را برای ناکامی آنان به کار گرفتند و با نشان دادن پیوند خود با اسلام و رهبری و فارغ از مسائل سیاسی و جناحی ایران را به کربلا تبدیل کردند.

وی یادآور شد: اگر چه حماسه 9 دی در یک روز اتفاق افتاد اما تأثیری ماندگار در استحکام پایه های نظام اسلامی داشت و به همین سبب آن را یوم الله می خوانیم.

برزگرزاده افزود: در این حرکت کلید واژه های بسیاری دخیل بود که از جمله آنها می توان به حرکت دینی و مذهبی، نقش عاشورای حسینی، دشمن شناسی و موقعیت شناسی اشاره کرد.

برزگرزاده گفت: نمایش آمادگی و سرزندگی مردم و حضور مجاهدانه نیز از دیگر مولفه های این حماسه مردمی بود.