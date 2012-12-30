یک مجموعه داستان ایرانی روی سیستم کیندل عرضه شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «دیوارهای بلند گورستان شهر ما» از اولین کتاب‌های فارسی است که ویژه دستگاه کتابخوانی کیندل‌ در فروشگاه‌ اینترنتی آمازون عرضه می‌شود. عرضه کتاب در دستگاه کیندل یک حرکت رو به جلو برای در دسترس بودن کتاب در سراسر جهان ارزیابی می‌شود که هزینه تهیه و مطالعه کتاب به کمک آن، کمتر از هزینه تهیه و مطالعه کتاب مکتوب و کاغذی خواهد بود.

مجموعه داستان «دیوارهای بلند گورستان شهر ما» چند ماه پیش توسط انتشارات H & S در لندن به چاپ رسید و از دیروز بیست و نهم دسامبر روی سیستم کیندل عرضه شد. کیندل وسیله‌ای الکترونیکی است که تهیه‌ آن تنها از طریق سایت آمازون امکان‌پذیر است. این وسیله،‌ برای کتابخوانی الکترونیکی طراحی شده و رقیبی برای تبلت‌ها و دیگر وسایل کتابخوانی الکترونیکی حساب می‌شود.

بزرگنمایی صفحه، بزرگ کردن فونت، چرخش صفحه، پر‌رنگ و کم رنگ کردن نوشته‌ها بخشی از امکاناتی هستند که دستگاه‌های کیندل در اختیار کتابخوانان قرار می‌دهند. این تنظیمات به خصوص هنگام خواندن فایل‌های PDF به کار می‌آید. فن‌آوری Text-to-Speech نیز می‌تواند کتاب را برای کاربر بخواند.

دستگاه‌های کیندل قادرند هم فایل‌های اسکن شده و هم بر مبنای فونت PDF فارسی را پشتیبانی‌ کنند. متن‌های فارسی در این دستگاه‌ها کاملا مرتب نمایش داده می‌شوند، اما امکان تبدیل متن فارسی به MOBI یا AZW در آن‌ها وجود ندارد.

نسخه مکتوب مجموعه داستان «دیوارهای بلند گورستان شهر ما» 9 داستان کوتاه را در 158 صفحه در برمی‌گیرد که چند ماه پیش به چاپ رسید. «آن مرد در باران آمد»، «شبِ گرگ یا این جاده لعنتی کِی تمام می‌شود»، «گربه‌های لال هم آواز می‌خوانند...»، «روزگار کاغذی کلنل رفعت »، «هوا در بیشتر مناطق کشور ابری است»، «فقط بیست و چهار ساعت وقت داری»، «تو باید حرف بزنی»، «انتظار داری ساکت باشم» و «اون چهارنفر» عنوان این داستان‌ها هستند.