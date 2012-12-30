خراسان شمالی در اشتغال و خودکفایی زنان سرپرست خانوار رشد چشمگیری دارد

امان الله حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حمایت های کمیته امداد و اجرای برنامه های راهبردی این نهاد در راستای توسعه اشتغال زنان، از عوامل این موفقیت بوده است.

وی با بیان اینکه توانمند سازی مددجویان یکی از اولویت های کاری کمیته امداد است افزود: در سال جاری 43 درصد طرح های اشتغال در خراسان شمالی توسط زنان سرپرست خانوار عملیاتی شده است.

حسین پور تصریح کرد: توجه به موضوع توانمند سازی زنان سرپرست خانوار موجب شده تا امروز شاهد رشد اشتغال و خود کفایی در بین زنان سرپرست خانوار باشیم.

وی یادآور شد: در سالهای اخیر تعداد قابل توجهی از زنان سرپرست خانوار با حمایت این نهاد توانمند و از چرخه حمایتی کمیته امداد خارج شده اند.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی ارائه تسهیلات و آموزشهای تخصصی به مددجویان را مورد توجه قرارداد و گفت: این نهاد علاوه بر حمایت مددجویان از طریق اعطای تسهیلات بانکی ودادن آموزش های مربوط به اشتغال، در راستای فروش تولیدات مددجویان و بازاریابی کالاهای تولید شده، به آنان کمک می کند.

وی تصریح کرد: هم اکنون زنان سرپرست خانوار در رشته های مختلف از جمله باغداری، کشاورزی، خدمات و به ویژه صنایع دستی مشغول به فعالیت هستند.

در حال حاضر از 32 هزار و400 خانوار تحت پوشش کمیته امداد خراسان شمالی، 19 هزار و 300 خانوار توسط زنان سرپرستی می شود.