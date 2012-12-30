ثبت نام اعضای هیئت مدیره نظام پزشکی اراک تا 11 دی ماه ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عاطفه صالح فرد ظهر روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: پس از ثبت نام اعضاء، ششمین انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان اراک در چهار اسفند همزمان در سراسر کشور برگزار می شود.

وی ادامه داد: همکاران مشمول ماده 4 نظام پزشکی اعم از دکتر عمومی، دکتر متخصص، دندانپزشک، داروساز، دکترای علوم آزمایشگاهی و لیسانیه های پروانه دار پزشکی به غیر از لیسانسیه های پرستاری می توانند نامزد شوند.

صالح فرد با بیان اینکه این انتخابات در شهرستان های اراک، ساوه، دلیجان، خمین وشازند برگزار می شود خاطرنشان کرد: شهرهای اراک، تفرش، کمیجان، خنداب ، میلاجرد و داوودآباد در حوزه شهرستان اراک قرار می گیرند.

قائم مقام معاونت درمان علوم پزشکی اراک بیان کرد: تبلیغات نامزدها از 23 بهمن آغاز و تا دوم اسفند ادامه دارد و نتایج انتخابات در 19 اسفند اعلام خواهد شد.

وی با بیان اینکه هیئت مدیره هیأت مدیره نظام پزشکی شهرستان تا 500 نفر پزشک، مرکب از یازده نفر است، افزود: شش نفر از پزشکان به انتخاب پزشکان شهرستان، یک نفر دندانپزشک به انتخاب دندانپزشکان شهرستان، یک نفر دکتر داروساز به انتخاب دکترهای داروساز شهرستان، یک نفر دکتر علوم آزمایشگاهی به انتخاب دکترهای علوم آزمایشگاهی شهرستان، یک نفر لیسانسیه مامایی یا بالاتر به انتخاب گروه مامایی شهرستان و یک نفر لیسانسیه پروانه‌دار گروه پزشکی یا بالاتر به استثنای گروه پرستاران به انتخاب گروه لیسانسیه‌دار یا بالاتر پروانه‌دار گروه پزشکی شهرستان از جمله اعضای هیئت مدیره هستند.

وی در پایان گفت: ما از تمامی گروه ها در خواست داریم در انتخابات شرکت کنند زیرا این اتخابات فرصتی را برای پیگیری اهداف و مطالبات صنفی فراهم می کند.

گفتنی است رسیدگی به موارد امور پزشکی صدور پروانه مطب، رسیدگی به شکایات و قصور و تقصیر پزشکی، همکاری در تدوین آئین نامه های ارزشیابی و مشارکت در اجرای آن از وظایف اعضای هیئت مدیره نظام پزشکی استان مرکزی است.