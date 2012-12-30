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۱۰ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۰۷

حماسه ۹دی صحنه پیروزی جبهه حق بر باطل بود

حماسه ۹دی صحنه پیروزی جبهه حق بر باطل بود

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: در حماسه ۹دی ماه ۸۸، ملت ایران در پرتو بصیرت با پیروی از فرمان رهبر خویش، پیروزی جبهه حق علیه باطل را رقم زدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام کاظم لطفیان در آیین بزرگداشت یوم‌الله 9 دی که در مسجد محمدرسول الله (ص) شهر اسدیه برگزار شد، با بیان اینکه در حماسه 9 دی تجدید حیات انقلاب اسلامی را نظاره‌ گر بودیم، ادامه داد: رخ ‌نمایی بصیرت مردم در این روز موجب شده که تعظیم این روز به منزله تعظیم شعائر دینی باشد.

وی با بیان اینکه منافقان، بدخواهان و بردگان شیطان همیشه منتظر ضربه زدن به نظام و انقلاب با غبارآلود کردن و مسموم ساختن فضا توسط غبار فتنه هستند، گفت: در فتنه 88 باطل در سایه حق جلوه نمود و حامیان فتنه و فتنه گران به بهانه گرفتن حق و رای مردم به دنبال کسب مطامع شخصی و قدرت بودند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی از قرآن به عنوان چراغ راه مؤمنان در فضای غبارآلود فتنه یاد کرد و افزود: برخورداری از تقوی و بصیرت در غبار فتنه ها، جامعه را به چراغ مه شکن مجهز و به صراط مستقیم هدایت می کند.

وی با بیان اینکه فتنه 88 بزرگترین فتنه علیه نظام در طول تاریخ انقلاب اسلامی بود، گفت: 9 دی نقطه عطفی در تاریخ نظام و انقلاب است در این روز مردم ما از هر قشر و قومیت و مذهب با شعار اسلام به میدان آمده و در دفاع از نظام و انقلاب اسلامی، وحدت و یکپارچگی خود را به نمایش گذاشته‌اند.

لطفیان اظهار کرد: 9 دی‌ حماسه‌ای جاوید است که در آن ملت شریف ایران خروشیدند و با بصیرت در راه تحقق اهداف نظام اسلامی اموج فتنه را با تاسی از سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) در هم شکستند و کشتی انقلاب را با حرکت خودشان به ساحل امن رهنمون کردند.

وی با اشاره به اینکه رویا رویی و تقابل حق طلبی ملت ایران با ائتلاف کفر و نفاق همچنان ادامه دارد، یادآور شد: استکبار جهانی، شکست‌خوردگان و عناصر فتنه به‌دنبال انتقام گرفتن از مردم بصیر ایران اسلامی به عنوان حماسه‌سازان بزرگ 9 دی هستند و با تمام قوا برای ممانعت از پیشرفت های ملت ایران به صحنه آمده اند لذا می‌طلبد همه هوشیارانه از ولی فقیه تبعیت کنیم.

کد مطلب 1779215

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