حماسه ۹دی صحنه پیروزی جبهه حق بر باطل بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام کاظم لطفیان در آیین بزرگداشت یوم‌الله 9 دی که در مسجد محمدرسول الله (ص) شهر اسدیه برگزار شد، با بیان اینکه در حماسه 9 دی تجدید حیات انقلاب اسلامی را نظاره‌ گر بودیم، ادامه داد: رخ ‌نمایی بصیرت مردم در این روز موجب شده که تعظیم این روز به منزله تعظیم شعائر دینی باشد.

وی با بیان اینکه منافقان، بدخواهان و بردگان شیطان همیشه منتظر ضربه زدن به نظام و انقلاب با غبارآلود کردن و مسموم ساختن فضا توسط غبار فتنه هستند، گفت: در فتنه 88 باطل در سایه حق جلوه نمود و حامیان فتنه و فتنه گران به بهانه گرفتن حق و رای مردم به دنبال کسب مطامع شخصی و قدرت بودند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی از قرآن به عنوان چراغ راه مؤمنان در فضای غبارآلود فتنه یاد کرد و افزود: برخورداری از تقوی و بصیرت در غبار فتنه ها، جامعه را به چراغ مه شکن مجهز و به صراط مستقیم هدایت می کند.

وی با بیان اینکه فتنه 88 بزرگترین فتنه علیه نظام در طول تاریخ انقلاب اسلامی بود، گفت: 9 دی نقطه عطفی در تاریخ نظام و انقلاب است در این روز مردم ما از هر قشر و قومیت و مذهب با شعار اسلام به میدان آمده و در دفاع از نظام و انقلاب اسلامی، وحدت و یکپارچگی خود را به نمایش گذاشته‌اند.

لطفیان اظهار کرد: 9 دی‌ حماسه‌ای جاوید است که در آن ملت شریف ایران خروشیدند و با بصیرت در راه تحقق اهداف نظام اسلامی اموج فتنه را با تاسی از سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) در هم شکستند و کشتی انقلاب را با حرکت خودشان به ساحل امن رهنمون کردند.

وی با اشاره به اینکه رویا رویی و تقابل حق طلبی ملت ایران با ائتلاف کفر و نفاق همچنان ادامه دارد، یادآور شد: استکبار جهانی، شکست‌خوردگان و عناصر فتنه به‌دنبال انتقام گرفتن از مردم بصیر ایران اسلامی به عنوان حماسه‌سازان بزرگ 9 دی هستند و با تمام قوا برای ممانعت از پیشرفت های ملت ایران به صحنه آمده اند لذا می‌طلبد همه هوشیارانه از ولی فقیه تبعیت کنیم.