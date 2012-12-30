به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد سالک کاشانی شنبه شب در سومین جلسه شورای اداری شهرستان اصفهان در سال جاری با بیان اینکه تدوین چشم‌اندازی برای استان در راستا رشد و ارتقای اصفهان در بخش‌های مختلف ضروری است، اظهار داشت: تمام استان‌های کشور در تمام شرایط در راستای قرار گرفتن در سطوح بالا‌تر تلاش می‌کنند.

وی با بیان اینکه نهم دی روز میثاق با ولایت و روز مأیوس شدن دشمن و فتنه‌گران داخل و خارج کشور نسبت به توطئه بر علیه ایران و روز پیروزی حق بر باطل است، ادامه داد: ملت ایران در فتنه 88 با بصیرت و آگاهی از تمام هجمه‌ها و توطئه‌ها بر علیه ایران عبور کردند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه فتنه 88 آخرین فتنه بر علیه جمهوری اسلامی ایران نیست و فتنه‌های بزرگ‌تری در مسیر جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، بیان داشت: گذر و عبور از فتنه‌ها نیازمند نگاه عمیق به مسائل سیاسی حاکم بر کشور است.

وی با تاکید بر اینکه ملت ایران با حضور پر‌قدرت خود در تمام صحنه‌ها راه را به روی دشمنان بسته‌اند و بصیرت و آگاهی ملت ایران در تمام عرصه‌ها سبب پیروزی ایران در مقابل دشمن شده است، ادامه داد: 900 خیریه در اصفهان وجود دارد که مسئولان باید از ظرفیت‌های خیریه‌ها در راستای ارتقای هر چه بیشتر استان و شهر استفاده کنند.

سالک کاشانی با اشاره به اینکه سالک کاشانی با بیان اینکه استان اصفهان همواره برای ارتقای جایگاه خود در تمام زمینه‌ها در سطح کشور تلاش می‌کند، تصریح کرد: استان اصفهان در بسیاری از موارد توانسته است رتبه‌های برتر و نخست را در سطح کشور از آن خود کند.

وی با بیان اینکه اما با این وجود اصفهان در برخی از زمینه‌ها در سطح کشور از استان‌های عقب‌مانده تلقی می‌شود، افزود: مشکلات اصفهان باید به صورت ریشه‌ای برطرف شود و مسئولان باید از ظرفیت‌های موجود در راستای ارتقای هر چه بیشتر استان و شهر استفاده کنند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مشکلات و کمبود‌های موجود در استان باید با ارتقای هر چه بیشتر استان در بخش‌های مختلف برطرف شود، گفت: بستر‌های ویژه‌ای در استان برای ارتقای هر چه بیشتر اصفهان وجود دارد.