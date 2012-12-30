خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و هنر: سینما آزادی مدتی است که در کانون خبرهای سینمایی قرار دارد ولی با همه حرف و حدیث‌ها و دستورها و بیانیه‌ها مشکل صادر نشدن حواله اکران برای این سینما به قوت خود باقی است. سخنگوی شورای صنفی نمایش اواخر هفته گذشته پس از دستور رسمی وزیر ارشاد برای ارائه حواله نمایش به سینما آزادی، عنوان کرد که خبرهای خوشی در راه است. اما همچنان هیچ خبری در این ارتباط از طرف شورای صنفی مبنی بر پذیرش دستور وزیر ارشاد منتشر نشده است.

با وجود این اتفاق و عدم توجه شورای صنفی نمایش به دستور وزیر و صدور بیانیه‌ها و نامه‌های تهدیدآمیز و توهین‌آمیز خطاب به وزیر ارشاد و حوزه هنری، شایعاتی در این‌باره شنیده شد که ممکن است به دلیل این عمل فراقانونی اعضای شورای صنفی نمایش به دستور وزیر منحل شود تا شاید راه‌حلی برای پایان اختلاف‌نظرها نیز باشد.

برای تایید یا رد این خبر با جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی که به تازگی از لبنان برگشته است، گفتگویی داشته‌ایم.

* شما در مقام رئیس سازمان سینمایی، آیا خبرهایی مبنی بر احتمال منحل شدن شورای صنفی نمایش به دلیل سرپیچی از دستور وزیر ارشاد را تایید می‌کنید؟ آیا فکر نمی‌کنید باید در ترکیب شورا بازنگری صورت گیرد؟

بحث شکل‌گیری و فعالیت شورای صنفی نمایش مربوط به فرآیندی است که از این طریق تصدی‌گری امور به بخش خصوصی واگذار شود، به‌ویژه وقتی که عایدی، نفع و ضرر تصمیم‌گیری‌ها در بخش خصوصی تجلی پیدا می‌کند. به همین دلیل به نظر می‌رسد سیاستی است که عقب‌گرد ندارد. به هر حال ما به سمتی باید حرکت کنیم که تصدی‌گری را به بخش خصوصی واگذار کنیم.

اما ممکن است هر فرآیندی در بخش خصوصی برای پذیرفتن مباحث تصدی‌گری، ضعفها و اشکالاتی داشته باشد. از این رو طبیعی است قانونگذار، مسئولان و بخش خصوصی روی نحوه ساختاری که تعریف کرده‌اند بازنگری کنند. اینکه روی ساختار و فرآیند شورای صنفی بازنگری شود، مساله‌ای است که ما روی آن حرفی نداریم و می‌شود نظرات مختلف را در این زمینه شنید.

* یعنی شما آماده شنیدن نظرات موافق و مخالف با عملکرد شورای صنفی نمایش هستید؟

من در همان ابتدای کار هم موضوع بازنگری و شنیدن نظرات را از طریق نامه‌های محرمانه عنوان کردم. مثلا اگر حوزه هنری درباره نحوه تصمیم‌گیری، ترکیب شورا و یا هر چیزی دیگر نظری دارد بیان کند. ما این نظرات را در یک پدیده کارشناسی به بحث می‌گذاریم و تصمیمی می‌گیریم که به نفع همه باشد.

اما اینکه بگوییم شورای صنفی نمایش باید منحل شود، حرف خوبی نیست و جایگاه قانونی هم ندارد و با سیاست‌های کلی‌مان هماهنگی ندارد. اما اینکه بگویم شورایی که برای مدیریت اکران تصمیم‌گیری می کند، شکلش تغیر کند و اصلاح شود حرفی نیست. ما در این زمینه اعلام آمادگی می‌کنیم.

من یک سال پیش هم به آقای سجادپور گفته بودم در این فرآیند تجدیدنظر کند. این که بگوییم شورا منحل شود و تصمیمات خودرایی گرفته شود، شایعه است و صحت ندارد.

* در حال حاضر برای حل مشکل سینما آزادی چه کاری باید کرد؟ آیا باید منتظر نظرات منتقدان باشید تا به یک اصلاح ساختاری برسید و یا شما از آنها می‌خواهید که نظرات خود را بیان کنند؟

ما قبلا هم این‌کار را کرده‌ایم و حوزه هنری هیچ نظری نداده است. تاکید می‌کنم در نامه‌های محرمانه اول سال هم تقاضا کردم اگر نظر و پیشنهادی دارند، اعلام کنند. نمی‌توان طالب فضای آشفته بود و در یک جو بی‌قانونی رفتارهای فراقانونی داشت. همه دوستان بیایند پیشنهادها و اصلاحات خود را مطرح کنند. یکی از وظایف ما این است که نظرات مختلف را بگیریم تا ساختار بهتری را تشکیل دهیم. ما همچنان اعلام آمادگی می‌کنیم.

* به نظر شما سریع‌ترین راه برای پایان دادن به این مناقشات چیست؟

اینکه همه به قوانین و آیین‌نامه‌هایی که موجود است، تن دهیم. در مرحله دوم اشکالاتی را که فکر می‌کنیم وجود دارد در یک فرآیند فشرده با توجه به اینکه در حال حاضر جشنواره فجر را هم پیش رو داریم، در اولیت کار قرار دهیم. به طوریکه در یک هفته مباحث نهایی شود و به یک ساختار و ترکیب جدید برسیم که البته باید مورد نظر صنف هم شود. شورای صنفی نمایش تمرکزش به منافع سینماداران، پخش‌کننده‌ها و تهیه‌کنندگان است و البته مردم به عنوان مخاطب اصلی.

پیش از این پیشنهادی از سوی آقای خاموشی رئیس سازمان تبلیغات ارائه شده بود که چون حوزه هنری سالن سینمایی بیشتری دارند حق رای بیشتری هم در شورا داشته باشند. این یک نظر است و اگر در فرآیند دموکراسی قابل قبول است ما هم می پذیریم. چون آنها 90 سالن دارند می توانند سه رای داشته باشند. ما حرفی نداریم و این را باید صنف بپذیرد. مهم این است که صنف، افکار عمومی و اهالی سینما آن را بپسندند. دراین صورت ما هم قبول می‌کنیم.

* پس در حال حاضر منتظر نظر حوزه هنری هستید؟

ما منتظر چیزی نیستیم. کار خودمان را می‌کنیم. راهکار این است. کسانی که به فرآیند فعلی معترض هستند، بیایند نظرات را در یک فضای کارشناسانه مطرح کنند و اگر نیاز است در ترکیب شورا اصلاحات انجام شود ما هم اعمال می کنیم. سریع‌ترین راه این است. اگر برخی فکر می کنند، من زیر بار رفتارهای غیرقانونی می روم اشتباه کرده اند.

من تسلیم روش‌های غیرقانونی در هیچ شرایطی نمی شوم. بله نقد وجود دارد. ما هم منتقدیم. یک سال پیش تقاضا کردم از سجادپورکه یک بازنگری در شورا صورت بگیرد. نه اینکه منحل شود. حجت‌الاسلام خاموشی گفت ما هم باید در شورا عضو داشته باشیم ما هم گفتیم اشکالی ندارد.

* پیش از این حوزه هنری غلامرضا فرجی را به عنوان نماینده حوزه هنری در شورا داشت.

- بله. خودشان کنار رفتند. اما حجت الاسلام خاموشی گفتند ما می‌خواهیم سه رای یا چهار رای داشته باشیم. گفتیم ایراد ندارد. اگر صنف بپیذیرد ما مشکلی نداریم. چون ما در این بخش ذی‌نفع نیستیم. ما فقط باید از حقوق مردم دفاع کنیم که این کار را انجام می‌دهیم.

* همانطور که می‌دانید سینما آزادی نقش مهمی در جشنواره فیلم فجر دارد و بهتر است به خاطر این رویداد مهم فرهنگی هم شده این مشکلات برطرف شود.

- طبق توافق وزیر ارشاد با رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، قرار بود سینما آزادی استثنا شود. حجت الاسلام خاموشی هم پذیرفت. از نظر ما مسئله هم حل بود. به شورا گفتیم مشکل برطرف شده است. اما دوستان حوزه این استثنا را نیذیرفتند و تا الان این بند را اجرا نکرده‌اند.

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گفتگو از بیتا موسوی