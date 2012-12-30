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۱۰ دی ۱۳۹۱، ۹:۵۲

کلانتری خبر داد:

احداث پارک 14 هکتاری در محدوه مارلیک ملارد

احداث پارک 14 هکتاری در محدوه مارلیک ملارد

ملارد - خبرگزاری مهر: شهردار ملارد از احداث پارک 14 هکتاری در محدوده مارلیک این شهرستان خبر داد.

شاهین کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چندی پیش با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، کلنگ احداث پارک 14 هکتاری در محدوه مارلیک به زمین خورد.

این مسئول عنوان کرد: در حال حاضر عملیات اجرایی این پروژه در حال اجرا با سرعت مطلوبی رو به پیشرفت است به نحوی که تاکنون مراحل اشل گذاری، گچ ریزی و تعیین محدوده زمین تکمیل شده است.

وی ادامه داد: همچنین حفر چاله جهت غرس نهال در محدوده اطراف پارک از سوی سازمان پارکاه و فضای سبز شهرداری انجام شده است، نخاله برداری با 500 کامیون نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته در این راستا است.   
 

کد مطلب 1779218

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