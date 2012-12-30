نخستین نشست شهرستانی جشنواره سرود رضوی در میناب تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر اجرایی نخستین جشنواره سرود رضوی کشور صبح یکشنبه در نخستین نشست شهرستانی جشنواره سرود رضوی با بیان اینکه روستای کردر از روستاهای فعال در زمینه‌های فرهنگی و ورزشی است، اظهار داشت:جوانان فعال فرهنگی در روستای کردر از سال 1386 بر اساس بهره‌گیری از برنامه‌های جشن‌های رضوی کشور هر سال جشنواره‌ای تحت عنوان آسمان هشتم را در دهه کرامت در این روستا برگزار کردند.

ابراهیم زاکری افزود: در سال نخست جشنواره آسمان هشتم 700 نفر از جوانان و نوجوانان در 24 رشته در این جشنواره شرکت کردند.

وی ادامه داد: با توجه به استقبال مردم و جوانان از این جشنواره و نیز ارائه گزارش‌های آن به دبیرخانه جشن‌های رضوی، جشنواره آسمان هشتم مورد استقبال و توجه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان و آستان قدس رضوی قرار گرفت.

زاکری ادامه داد: تجربه موفق برپایی پنج سال پیاپی جشنواره آسمان هشتم و سفر معاون فرهنگی ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور به روستای کردر موجب شد تا بر اساس تصمیم شورای دبیرخانه جشن‌های رضوی، روستای کردر به عنوان میزبان نخستین جشنواره سرود رضوی روستایی کشور انتخاب شود.

مدیر مسئول کانون فرهنگی هنری امام المنتظر (عج) کردر زمان برگزاری این جشنواره را 10 تا 12 بهمن ذکر کرد و با بیان این مطلب که این رویداد فرهنگی به صورت ملی برگزار می‌شود، گفت:این جشنواره باید به صورت آبرومندانه برگزار شود و تا کنون 57 اثر از 19 استان به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

زاکری اظهار داشت: از میان آثار رسیده به جشنواره پس از داوری 12 گروه منتخب در مرحله نهایی که در هفته وحدت در روستای کردر میناب برگزار می‌شود.

مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد هرمزگان نیز به بیان برخی ویژگی های نخستین جشنواره سرود رضوی اشاره کرد و گفت: تعلق جشنواره و گروه‌های شرکت کننده در آن به مساجد روستاها، حضور قشر جوان و نوجوان از ویژگی‌های این جشنواره است.

حجت الاسلام احمد پهلوانی برپایی جشنواره سرود رضوی در هفته وحدت و میلاد پیامبر اسلام (ص) را از دیگر ویژگی‌های جشنواره دانست و افزود: تمام سرودهای جشنواره با موضوع امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) است.

پهلوانی در بخش دیگری از سخنان خود به استقبال مردم میناب از خدام حرم علی بن موسی الرضا(ع) اشاره کرد و گفت: شهرستان میناب و مردم ولایت مدار آن در جشن‌های زیر سایه خورشید و استقبال از خادمان امام هشتم(ع) به گونه‌ای عمل کردند که در نشست آستان قدس رضوی از هرمزگان به عنوان الگو نسبت به سایر استان های کشور نام برده شد.

فرماندار میناب هم برپایی جشنواره سرود رضوی روستایی را اقدامی ارزشمند و فرهنگی خواند و بیان داشت: روستای کردر میناب با حرکت فرهنگی در حوزه فرهنگ رضوی توانسته هرمزگان و ظرفیت‌های فرهنگی آن را در کشور مطرح کند.

عباس خدادادزاده ضمن اشاره به پتانسیل‌های موجود فرهنگی در میناب، اظهار داشت: باید با برنامه‌ریزی مناسب، حق میزبانی را در این جشنواره ادا کرد.

وی بیان داشت: همه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند در راستای هر چه بهتر برگزار شدن این جشنواره با ستاد پشتیبانی و دبیر اجرایی آن همکاری کنند.

خدادادزاده از دبیر اجرایی جشنواره خواست تا در نشست‌های بعدی ضمن دعوت از مدیران کل مرتبط با بخش‌های مختلف جشنواره نسبت به نیاز سنجی دقیق در بخش‌های آن اقدام کنند.

فرماندار میناب از میزبانی این شهرستان در نخستین جشنواره سرود رضوی به عنوان مهم‌ترین رویداد فرهنگی استان در حوزه فرهنگ و هنر یاد کرد و گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در برپایی این جشنواره هیچ مشکلی وجود ندارد.