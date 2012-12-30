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۱۰ دی ۱۳۹۱، ۹:۳۷

عسگری:

تریبون دهه فجر نباید دستاویز تبلیغات انتخاباتی شود

تریبون دهه فجر نباید دستاویز تبلیغات انتخاباتی شود

اصفهان – خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان گفت: تریبون دهه فجر نباید دستاویز تبلیغات انتخاباتی شود و جشن‌های دهه فجر باید سبب ایجاد شور و نشاط در سطح جامعه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر عسگری شنبه شب در سومین جلسه شورای اداری شهرستان اصفهان در سال جاری با بیان اینکه نهم دی حماسه ملت ایران در مقابل فتنه‌گری‌های دشمنان و استکبار جهانی است، اظهار داشت: پیروی از هوای نفس و تفسیر جدید از دین و بدعت‌گذاری‌ها به عنوان ریشه و عامل اصلی تمام فتنه‌های دشمنان است.

وی با تاکید بر اینکه فتنه 88 از سال‌های گذشته بر علیه ایران و به منظور براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران طراحی شده بود، ادامه داد: اما ملت ایران با بصیرت و پیروی از ولایت فقیه تمام فتنه‌گری‌های دشمنان را پشت سر گذاشتند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با اشاره به اینکه ماهیت انقلاب اسلامی ایران مردمی است و بدون شک به دلیل ذات و ماهیت انقلاب اسلامی ایران فتنه‌گری‌های دشمنان نسبت به ایران ادامه دارد، بیان داشت: تبعیت از رهبری، ولایت فقیه و بصیرت و آگاهی مردم سبب پیروزی در مقابل تمام فتنه‌های دشمنان می‌شود.

وی با بیان اینکه مردم باید از فتنه 88 عبرت بگیرند و تبیین ابعاد فتنه 88 برای مردم و به ویژه نسل جوان به میزان بسیاری ضرورت دارد، اضافه کرد: بصیرت‌افزایی مردم باید ادامه داشته باشد و حضور مدیران در برنامه‌های اعتقادی امری مهم و ضروری و از خواسته‌های مردم است.

عسگری با اشاره به اینکه اما در حال حاضر حضور مدیران و مسئولان استان در این برنامه‌های ضعیف و کم‌رنگ است، تصریح کرد: تریبون دهه فجر نباید دستاویز تبلیغات انتخاباتی شود و جشن‌های دهه فجر باید سبب ایجاد شور و نشاط در سطح جامعه شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی باید برای تقویت انقلاب اسلامی ایران حرکت‌های جهانی را انجام داد و امسال برنامه‌های دهه فجر باید با رنگ و بوی بیشتری در سطح استان اجرا شود، افزود: جشن‌های اسلامی باید بر اساس معیار‌های دقیق و مشخصی در سطح جامعه برگزار شود.

وی تاکید کرد: مدیران و مسئولان استان باید در راستای برگزاری برنامه‌ها و جشن‌های اسلامی به مناسبت دهه فجر با ستاد‌ها  و کمیته‌های دهه فجر همکاری کنند.

کد مطلب 1779220

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