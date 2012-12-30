به گزارش خبرنگار مهر، جعفر عسگری شنبه شب در سومین جلسه شورای اداری شهرستان اصفهان در سال جاری با بیان اینکه نهم دی حماسه ملت ایران در مقابل فتنه‌گری‌های دشمنان و استکبار جهانی است، اظهار داشت: پیروی از هوای نفس و تفسیر جدید از دین و بدعت‌گذاری‌ها به عنوان ریشه و عامل اصلی تمام فتنه‌های دشمنان است.

وی با تاکید بر اینکه فتنه 88 از سال‌های گذشته بر علیه ایران و به منظور براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران طراحی شده بود، ادامه داد: اما ملت ایران با بصیرت و پیروی از ولایت فقیه تمام فتنه‌گری‌های دشمنان را پشت سر گذاشتند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با اشاره به اینکه ماهیت انقلاب اسلامی ایران مردمی است و بدون شک به دلیل ذات و ماهیت انقلاب اسلامی ایران فتنه‌گری‌های دشمنان نسبت به ایران ادامه دارد، بیان داشت: تبعیت از رهبری، ولایت فقیه و بصیرت و آگاهی مردم سبب پیروزی در مقابل تمام فتنه‌های دشمنان می‌شود.

وی با بیان اینکه مردم باید از فتنه 88 عبرت بگیرند و تبیین ابعاد فتنه 88 برای مردم و به ویژه نسل جوان به میزان بسیاری ضرورت دارد، اضافه کرد: بصیرت‌افزایی مردم باید ادامه داشته باشد و حضور مدیران در برنامه‌های اعتقادی امری مهم و ضروری و از خواسته‌های مردم است.

عسگری با اشاره به اینکه اما در حال حاضر حضور مدیران و مسئولان استان در این برنامه‌های ضعیف و کم‌رنگ است، تصریح کرد: تریبون دهه فجر نباید دستاویز تبلیغات انتخاباتی شود و جشن‌های دهه فجر باید سبب ایجاد شور و نشاط در سطح جامعه شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی باید برای تقویت انقلاب اسلامی ایران حرکت‌های جهانی را انجام داد و امسال برنامه‌های دهه فجر باید با رنگ و بوی بیشتری در سطح استان اجرا شود، افزود: جشن‌های اسلامی باید بر اساس معیار‌های دقیق و مشخصی در سطح جامعه برگزار شود.

وی تاکید کرد: مدیران و مسئولان استان باید در راستای برگزاری برنامه‌ها و جشن‌های اسلامی به مناسبت دهه فجر با ستاد‌ها و کمیته‌های دهه فجر همکاری کنند.