  1. دين، حوزه، انديشه
۱۰ دی ۱۳۹۱، ۹:۳۹

با مقدمه آیت الله سبحانی؛

«پرتوی از زندگانی امام صادق(ع)» منتشر شد

«پرتوی از زندگانی امام صادق(ع)» منتشر شد

امام جعفر صادق(ع) در دوران امامت خویش هجده سال در عصر حاکمان اموی و شانزده سال نیز با عباسیان به سر برده‌اند و با همه سختی‌ها و ناگوارایها چراغ اسلام را روشن و پرفروغ نگاه داشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر امام صادق(ع) عصر نهضت امت اسلامی بر ضد نظام اموی بود و به سبب این کشاکش، مقداری از فشارها و محدودیت‌های سیاسی برطرف گردیده و آزادی نسبی بر محیط مدینه حاکم شده بود.
 
امام صادق(ع) از این فرصت بهره گرفت و دانشگاه بزرگی را پی ‌افکند که در آن شخصیت‌های بسیاری در علوم گوناگون تفسیر و حدیث و عقاید اسلامی پرورش یافتند و از میان آنان محدثانی زبردست، فقیهانی بزرگ و متکلمانی اندیشمند برخاستند که هر یک در قلمرو خاصی انجام وظیفه می‌نمودند.
 
این فروغ هدایت که از خورشید رسالت نور می‌گرفت،‌ سی و چهار سال در فراز و نشیب‌های گوناگون و در قلمروهای مختلف به تعلیم و تربیت افراد پرداخت و استوانه‌های علمی فراوانی تربیت نمود و بالاتر از همه سنت رسول خدا(ص) را در میان مسلمین زنده کرد، حتی زمانی که بر اثر فشار حکّام بنی‌عباس دو سال مدینه را ترک گفت و بالاجبار در حیره ـ که شهری بود در نزدیکی کوفه ـ اقامت گزید، در آنجا نیز مدرسة عظیمی را پی‌ریزی کرد و به تربیت مستعدّان پرداخت.
 
در کتاب حاضر ابعاد مختلفی از زندگانی حضرت امام صادق(ع) به رشته تحریر درآمده است. ایشان در دوران امامت خویش هجده سال در عصر حاکمان اموی و شانزده سال نیز با عباسیان به سر برده‌اند و با همه سختی‌ها و ناگوارایها چراغ اسلام را روشن و پرفروغ نگاه داشته‌اند.
 
 
کتاب از دو فصل به شرح زیر منتشر شده است: نگارنده در فصل اول با عنوان امام صادق(ع) و بنی ‌امیه، پیرامون خلفای عصر امام صادق(ع)، خلفای امویِ عصر امامت امام صادق(ع) و علل انقراض و نابودی سلسله اموی بحث نموده است.
 
در فصل دوم با عنوان «امام صادق(ع) و بنی ‌عباس» در مورد انقراض حکومت بنی ‌امیه و ابتدای حکومت بنی‌عباس، دورنمایی از اوضاع سیاسی و اجتماعی عصر امام صادق(ع)، شخصیت علمی امام صادق(ع)، برخی از شاگردان امام صادق (ع)؛ مناظرات امام صادق(ع)، امام صادق(ع) و منصور خلیفه عباسی، شیعه در عصر امام صادق(ع)، امام صادق(ع) و ارتباط با عالم غیب، گوشه‌هایی از سیره امام صادق(ع)، شهادت امام صادق(ع)، فرزندان امام صادق(ع) و گزیده‌ای از سخنان پیشوای ششم بحث و بررسی شده است.

«پرتوی از زندگانی امام صادق(ع)» تألیف نورالله علیدوست خراسانی، با مقدمه آیت الله العظمی جعفر سبحانی به همت انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شد.
کد مطلب 1779225

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها