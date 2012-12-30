«پرتوی از زندگانی امام صادق(ع)» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر امام صادق(ع) عصر نهضت امت اسلامی بر ضد نظام اموی بود و به سبب این کشاکش، مقداری از فشارها و محدودیت‌های سیاسی برطرف گردیده و آزادی نسبی بر محیط مدینه حاکم شده بود.

امام صادق(ع) از این فرصت بهره گرفت و دانشگاه بزرگی را پی ‌افکند که در آن شخصیت‌های بسیاری در علوم گوناگون تفسیر و حدیث و عقاید اسلامی پرورش یافتند و از میان آنان محدثانی زبردست، فقیهانی بزرگ و متکلمانی اندیشمند برخاستند که هر یک در قلمرو خاصی انجام وظیفه می‌نمودند.

این فروغ هدایت که از خورشید رسالت نور می‌گرفت،‌ سی و چهار سال در فراز و نشیب‌های گوناگون و در قلمروهای مختلف به تعلیم و تربیت افراد پرداخت و استوانه‌های علمی فراوانی تربیت نمود و بالاتر از همه سنت رسول خدا(ص) را در میان مسلمین زنده کرد، حتی زمانی که بر اثر فشار حکّام بنی‌عباس دو سال مدینه را ترک گفت و بالاجبار در حیره ـ که شهری بود در نزدیکی کوفه ـ اقامت گزید، در آنجا نیز مدرسة عظیمی را پی‌ریزی کرد و به تربیت مستعدّان پرداخت.

در کتاب حاضر ابعاد مختلفی از زندگانی حضرت امام صادق(ع) به رشته تحریر درآمده است. ایشان در دوران امامت خویش هجده سال در عصر حاکمان اموی و شانزده سال نیز با عباسیان به سر برده‌اند و با همه سختی‌ها و ناگوارایها چراغ اسلام را روشن و پرفروغ نگاه داشته‌اند.

کتاب از دو فصل به شرح زیر منتشر شده است: نگارنده در فصل اول با عنوان امام صادق(ع) و بنی ‌امیه، پیرامون خلفای عصر امام صادق(ع)، خلفای امویِ عصر امامت امام صادق(ع) و علل انقراض و نابودی سلسله اموی بحث نموده است.

در فصل دوم با عنوان «امام صادق(ع) و بنی ‌عباس» در مورد انقراض حکومت بنی ‌امیه و ابتدای حکومت بنی‌عباس، دورنمایی از اوضاع سیاسی و اجتماعی عصر امام صادق(ع)، شخصیت علمی امام صادق(ع)، برخی از شاگردان امام صادق (ع)؛ مناظرات امام صادق(ع)، امام صادق(ع) و منصور خلیفه عباسی، شیعه در عصر امام صادق(ع)، امام صادق(ع) و ارتباط با عالم غیب، گوشه‌هایی از سیره امام صادق(ع)، شهادت امام صادق(ع)، فرزندان امام صادق(ع) و گزیده‌ای از سخنان پیشوای ششم بحث و بررسی شده است.



«پرتوی از زندگانی امام صادق(ع)» تألیف نورالله علیدوست خراسانی، با مقدمه آیت الله العظمی جعفر سبحانی به همت انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شد.