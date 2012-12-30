به گزارش خبرنگار مهر، به فاصله سه روز پس از آغاز مرحله برگشت رقابت‌های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور، این مرحله از رقابت‌ها روز دوشنبه با برگزاری پنج دیدار وارد هفته یازدهم (دوم مرحله برگشت) می‌شود. هفته‌ای که در آن تهران به خاطر میزبان بودن تمام تیم‎هایش شلوغ ترین روز خود در مرحله دوره‌ای مسابقات (رفت و برگشت) را تجربه خواهد کرد در حالیکه اصفهانی‌ها تماشاگر مهمترین دیدار هفته خواهند بود.

زنگ این هفته از رقابت‌های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور زودتر از هر شهر دیگری، در تهران به صدا درخواهد آمد جائیکه در آن تیم ته جدولی نفت سپاهان به مصاف جنوبی‌ترین تیم لیگ می‎رود. شادی بازیکنان نفت سپاهان از رهایی از قعرنشینی بیشتر از یک هفته دوام نداشت اما آنها می‎توانند کاملا اطمینان داشته باشند که با پیروزی در بازی فردا دوباره این شادی را تجربه کنند البته اگر در ماهشهر شگفتی رقم نخورد!

صنایع پتروشیمی تیم نهم جدول و نزدیک تیم به قعر جدول است که در این هفته میزبان همیاری زنجان خواهد بود اما با یک مقایسه سطحی میان وضعیت دو تیم هم می‌توان دریافت که بازیکنان این تیم برای داشتن میزبانی نتیجه بخش کار سختی در پیش دارند مگر اینکه دست به شگفتی بزنند. در غیر این صورت و البته اگر نفتی‌ها پیروز دیدار این هفته‎شان باشند، آنها (بازیکنان صنایع پتروشیمی) باید جایگاه خود را تحویل دهند.

در روزی که نفتی‌ها امیدوارانه در خانه به میدان می‌روند، دیگر تیم‌های تهرانی هم اندیشه کسب امتیاز کامل از دیدارهای خانگی‌شان را دارند تا حداقل جایگاه فعلی خود در جدول رده بندی را از دست ندهند. مهرام، مدافع عنوان قهرمانی که هنوز نتوانسته از رده سومی جدول رده بندی بالاتر بیاید شهرداری گرگان را پیش رو دارد.

شاگردان اسدالله کبیر که همیشه جزو تیم‌های خطرناک لیگ بسکتبال به حساب می‌آمدند، این روزها حال و روز خوشایندی ندارند و این را می‌توان از موقعیتی که در جدول دارند، دریافت با همه اینها رقابت آنها با مهرام که به دنبال کوچکترین لغزش ماهانی‎ها برای تصاحب جایگاه این تیم در رده دوم است، دیدنی خواهد بود.

تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی بعد از رقابت نفت سپاهان و مهرام که حریفانی از جنوب و شمال کشور را پیش رو دارند، میزبان بازیکنان دانشگاه آزاد است که باید به مصاف استقلال زرین قشم بروند. رقابت این دو تیم جدا از نتیجه و اهمیتی که همه دیدارها دارد، یک ویژگی دیگر هم دارد و آن تقابل سرمربیان آنهاست. مهران شاهین طبع و محمد کسایی‌پور که زمانی همکار بودند وامروز رقیب یکدیگر.

دانشگاه آزاد - استقلال زرین قشم آخرین دیدار از هفته یازدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‍های کشور است. البته پیش از این دیدار، اصفهانی‌ها شاهد حساس‎ترین رقابت این هفته خواهند بود چون تیم آنها یعنی فولاد ماهان میزبان پتروشیمی صدرنشین است.

این بازی از این حیث که رقابت تیم‌های اول و دوم جدول رده بندی و به نوعی جدی‎ترین مدعیان فعلی به حساب می‌آید، اهمیت دارد اگرچه بازیکنان فولادماهان می‎دانند حتی با کسب بهترین برد هم نمی‌توانند امیدی به صدرنشین شدن داشته باشند چون حریف‌شان با وجود باخت هم صدر جدول را از دست نخواهد داد.

از این نظر رقابت فردای فولاد ماهان نتیجه‌ای برای بهبود موقعیت این تیم و صدرنشین شدن ندارد اما با این حال ماهانی‌‎ها باید برنده این بازی شوند چون با کوچکترین لغزش مهرام را بالای سر خود خواهند دید.

در هر صورت هفته یازدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در شرایطی برگزار می‌شود که در پایان آن رده نخست جدول رده بندی حتی با باخت صدرنشین هم تغییر نخواهد کرد اما شاید جایگاه سایر تیم‎ها به این اندازه محفوط نباشد.

برنامه دیدارهای هفته یازدهم (دور مرحله برگشت) مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و جدول رده بندی تیم‌ها پیش از برگزاری این دیدارها به شرح زیر است:

* نفت سپاهان - البدر بندر کنگ (ساعت 15 - تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی)

* صنایع پتروشیمی ماهشهر - همیاری زنجان (ساعت 16 - سالن بعثت ماهشهر)

* فولاد ماهان - پتروشیمی بندرامام (ساعت 16 - سالن مخابرات اصفهان)

* مهرام تهران - شهرداری گرگان (ساعت 17 - تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی)

* دانشگاه آزاد تهران - استقلال زرین قشم (ساعت 19 - تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی)

1- پتروشیمی بندرامام (10برد، بدون باخت، 20 امتیاز)

2- فولاد ماهان سپاهان (8 برد، 2 باخت، 18 امتیاز)

3- مهرام تهران (8 برد، 2 باخت، 18 امتیاز)

4- همیاری زنجان (7 برد، 3 باخت، 17 امتیاز)

5- دانشگاه آزاد (6 برد، 4 باخت، 16 امتیاز)

6- البدر بندر کنگ (3 برد، 7 باخت، 13امتیاز)

7- استقلال زرین قشم (3 برد، 7 باخت، 13 امتیاز)

8- شهرداری گرگان (2 برد، 8 باخت، 12 امتیاز)

9- صنایع پتروشیمی ماهشهر (2 برد، 8 باخت،12امتیاز)

10 نفت سپاهان (یک برد، 9 باخت، 11 امتیاز)