تولید دستگاه ساخت مخازن مقاوم برای ذخیره هیدروژن

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سلطانی- از محققان این طرح در حاشیه دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه خواجه نصیر در جمع خبرنگاران با اشاره به جزئیات این دستگاه، گفت: این دستگاه به منظور ساخت لوله‌ها و تقویت مخازن ذخیره سازی CNG و هیدروژن در مقیاس آزمایشگاهی طراحی و تولید شده است.

وی یکی از کاربردهای این دستگاه را تولید لوله‌های کامپوزینی دانست و اظهار داشت: عملکرد این دستگاه به این صورت است که فایبرگلاس (الیاف شیشه) و کربن را به دور قالب می‌پیچید و پس از پیچیده شدن الیاف به دور قالب و انجام مراحل نهایی از قالب خارج می‌شود و به عنوان لوله مورد استفاده قرار می‌گیرد.



نمونه آزمایشگاهی دستگاه که الیاف فایبرگلاس را به دور قالب برای تولید مخازن می پیچد





سلطانی مهمترین کاربرد این پروژه را تقویت مخازن ذخیره سازی هیدروژن و CNG ذکر کرد و ادامه داد: از این نوع لوله‌ها می‌توان برای لوله‌هایی که قرار است در زیر دریا نصب شود استفاده کرد. این لوله‌ها قادر هستند فشارهای زیاد را تحمل کنند.



این محقق وزن کم را از دیگر مزایای این دستگاه نام برد.