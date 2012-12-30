سوگواره کشوری تعزیه در استان مرکزی برگزار می شود

مصطفی مشایخی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سوگواره کشوری تعزیه با نگاه پژوهش بر متون تاریخی- روائی ائمه معصومین (ع) 20 دی ماه سال جاری در استان مرکزی افتتاح خواهد شد.

وی ادامه داد: سوگواره داوری خواهد شد و در پایان به برترین ها جوایز و به تمام شرکت کنندگان لوح تقدیر اهدا می شود.



مشایخی خاطرنشان کرد: پیشنهاد می گردد نظر به مصادف بودن زمان برگزاری سوگواره با ایام عزاداری رحلت حضرت رسول (ص)٬ امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) اجرا ها با موضوعات مد نظر منطبق باشد.



وی اظهارداشت: ارسال اسامی گروه اعزامی از طریق معرفی نامه رسمی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه٬ یک نسخه از تعزیه اجرایی در قالب DVD ٬ ارسال سه قطعه عکس جمعی از تمام اعضای گروه شبیه خوان با لباس تعزیه٬ ارسال نسخ اجرایی(از متون اصیل مردم شناختی منطقه مربوط و بدون تحریف) از جمله شرایط شرکت کنندگان در این سوگواره است.



مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی با بیان اینکه ابزار٬ لوازم٬ البسه و گروه موزیک بر عهده گروه اعزامی است و به کلیه گروه های شرکت کننده ورودیه و کمک هزینه ی ایاب و ذهاب پرداخت خواهد شد تصریح کرد: مدت اجرای سوگواره حداکثر 2 ساعت بوده و اعضا گروه (به اتفاق سرپرست) حداکثر 15 نفر باشند.



یادآور می شود٬ علاقمندان به شرکت در سوگواره کشوری تعزیه برای کسب اطلاعات بیشتر به خیابان جهاد(هپکو)٬ شهرک شهید بهشتی- فاز ۱ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی- اداره امور فرهنگی مراجعه یا با تلفن 3ـ3138051 تماسحاصل کنند.



زمان اجرای سوگواره کشوری تعزیه با نگاه پژوهش بر متون تاریخی- روائی ائمه معصومین (ع) در استان مرکزی 20 دی ماه سال 92 است.