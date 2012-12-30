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۱۰ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۰۳

سرهنگ نصیری خبر داد:

کشف 13 قبضه سلاح جنگی و شکاری و 410 سکه تاریخی

کشف 13 قبضه سلاح جنگی و شکاری و 410 سکه تاریخی

مهریز - خبرگزاری مهر: فرمانده منطقه انتظامی شهرستان مهریز گفت: با تلاش ماموران انتظامی، 13 قبضه سلاح جنگی و شکاری از یک خودرو که از ایرانشهر عازم تهران بود، کشف و ضبط شد.

سرهنگ منوچهر نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این زمینه ضمن توقیف خودرو قاچاقچیان، دو متهم هم دستگیر شدند که با تشکیل پرونده تحویل مقامات قضایی استان یزد شدند.

وی افزود: با تلاش ماموران انتظامی و پلیس آگاهی این شهرستان، 410 سکه تاریخی با قدمت 400 سال همچنین 13سلاح جنگی و شکاری در حوزه استحفاظی کشف و ضبط شده است.

فرمانده منطقه انتظامی شهرستان مهریز افزود: ماموران گشت این فرماندهی در سطح جاده اصلی از یک دستگاه خودرو سبک تعداد 410 عدد سکه تاریخی کشف و ضبط کردند.

وی ادامه داد: کار بررسی وضعیت تاریخی این سکه ها از سوی کارشناسان در حال بررسی است که متعاقبا شرایط آنها به نحو مطلوب اطلاع رسانی خواهد شد.

کد مطلب 1779239

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