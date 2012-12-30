مشکلات اقتصادی آزمایشگاهها را به تعطیلی کشانده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد وجگانی با اشاره به برگزاری پنجمین کنگره بین‌المللی آزمایشگاه و بالین که از 26 تا 29 دی ماه جاری در مرکز همایشهای رازی برگزار می شود، بر ضرورت تعامل میان آزمایشگاه و بالین تاکید کرد و افزود: عرصه خدمات پاراکلینیک و تشخیصی به عنوان عرصه‌ای مهم برای پزشکان مطرح است.

وی ادامه داد: ارتباط میان پزشک و آزمایشگاه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. به همین خاطر تلاش شده با برگزاری گردهمایی‌های آموزشی بتوانیم این گفتمان را صمیمی‌تر برقرار کرده و و این تعامل را قوت ببخشیم.

رئیس جامعه علمی آزمایشگاهیان اضافه کرد: تلاش می‌کنیم این کنگره به صورت سالانه و با کیفیت بهتری برگزار شود و به ارتقای سطح علمی متخصصان علوم آزمایشگاهی بیانجامد.

وجگانی با اشاره به سه محور اساسی این کنگره مبنی بر مباحث علمی، مباحث مدیریتی و جاری آزمایشگاهها و ارائه نتایج تحقیقات پژوهشگران گفت: اولین جشنواره دانشجویی نیز به منظور ارج‌ نهادن و تشویق دانشجویان برگزیده در زمینه های مختلف علمی و فرهنگی در کنار کنگره برپا می‌شود. به این منظور دانشجویان در پنج گروه کارشناسی علوم آزمایشگاهی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی علوم پایه پزشکی و آزمایشگاهی، دکترای حرفه‌ای گروه پزشکی و دستیاری بالینی، مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

رئیس جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران در ادامه به گوشه‌ای از مشکلات مبتلابه جامعه آزمایشگاهیان اشاره و تاکید کرد: وزارت بهداشت باید قدم‌های اساسی در عرصه آموزش علوم آزمایشگاهی بردارد. حیطه آموزش دچار چالش جدی است و با تنگناهای بیشماری روبروست.

وی افزود: فعالیت دانشجویان در بیمارستانها وضعیت مطلوبی ندارد و دچار اشکال است.وجگانی با بیان اینکه در مجموع حدود پنج هزار آزمایشگاه تشخیص طبی در سراسر کشور فعالیت می‌کنند گفت: بخش عمده‌ای از این آزمایشگاهها به صورت خصوصی اداره می‌شوند.

رئیس جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران افزود: این آزمایشگاه‌ها از لحاظ کمبود مسئول فنی در وضعیت بحرانی قرار دارند.وجگانی درباره‌ مشکلات اقتصادی آزمایشگاه‌ها توضیح داد: آزمایشگاه‌ جزو معدود عرصه‌های خدمات پزشکی است که همه چیز در آن روشن است. اما متاسفانه اقتصاد آزمایشگاهها در این میان گم شده است و با وجود افزایش حدود سه برابری یک کیت تشخیصی از آزمایشگاه می‌خواهند با تعرفه‌های مصوب کار کند. حال باید پرسید مسئول آزمایشگاه چگونه باید این تفاوت قیمت را جبران کند؟

رئیس جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران از عملکرد بیمه‌ها نیز انتقاد کرد و گفت: به عنوان مثال سازمان تامین اجتماعی تاخیر در پرداخت دارد و از خردادماه تا کنون هیچگونه پرداختی به آزمایشگاهها در تهران نداشته‌است.