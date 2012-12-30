به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در بیانیه ای به مناسبت نهم دیماه آورده است : نهم دی ماه یادآور روزیست که در آن بار دیگر دست قدرت خدا در دفاع از حریم ولایت را مردم رشید ایران اسلامی به جهانیان نمایاندند تا نظام سلطه و تمام فتنه گران، حقانیت کلام الهی "ان الباطل کان زهوقا" را یادآوری شود و نه تنها به نفی توئطه های پیچیده استکبار جهانی انجامید بلکه فصل جدیدی را در تاریخ انقلاب نوید داد که ایران اسلامی گام های استواری برای پیشرفت و عدالت زیر سایه ولایت برخواهد داشت.

جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی ضمن گرامیداشت حماسه پرشکوه نهم دی، بر این باور است که نهم دی، شروع حرکت و یک فرهنگ برای "عزت خواهی" نور "بصیرت الهی" در دل های امت بود که امواج آن اکنون در کشورهای منطقه در قالب بیداری اسلامی تبلور دارد. بر همین اساس جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی لازم می داند نکاتی را به اطلاع ملت شریف ایران برساند:

1- حماسه نهم دی در عمق معنای خود این مفهوم بزرگ را ارائه کرد که ایرانیان ولایتمدار همواره بر پایه اندیشه های تاب امام (ره) و مقام معظم رهبری آماده جانفشانی برای حفظ ارزش ها و اصول نظام مقدس اسلامی هستند. از این رو یکی از ویژگی های حماسه نهم دی، ا ین بود که بخشی از خواص که تا قبل از آشوب های روز عاشورای حسینی، هنوز در تردید و ابهام بودند، بعد ا ز جسارت و توهین منافقان و اغتشاشگران به اعتقادات دینی آنها از تردید و ابهام خارج شدند.

2- حضور میلیونی مردم در حماسه تاریخی 9 دی 88 فقط یک راهپیمایی وصف ناپذیر نبود، بلکه در قالب یک رفراندوم عمومی تمام معنا، نشان داد مردم مدافع نظام و جایگاه رهبری هستند و هر جریان و شخصیتی را نیز تنها با همین دو ملاک می سنجند. افزایش مشروعیت و مقبولیت مردمی نظام، منفعل شدن جریان فتنه و تبدیل فتنه گران به مرده سیاسی، عمق بخشی به بینش و بصیرت سیاسی مردم در شناخت جریان های سیاسی و الگوهای جدید دوستی و دشمنی با انقلاب پیوند مردم و رهبری، تعمیق ارتباط مردم و جوانان با عاشورا و کارکردهای فرهنگ عاشورایی، ایجاد اتحاد ملی و انسجام اسلامی در بین مردم و ... از دیگر پیامدها و دستاوردهای داخلی حماسه 9 دی است.

3- از نظر مردم، نهم دی ماه فصل الخطاب بود و مردم شعارهای خود را با صراحت چه در مورد نظام سلطه و چه در مورد سران داخلی فتنه بیان داشتند و تلقی مردم این بود و هست که سران داخلی فتنه باید تمام تبعات توهین به شعائر اسلامی، زیر سئوال بردن اصل ولایت فقیه و آشوب آفرینی خود در را بپذیرند و هزینه آن را بپردازند و اکنون که سران محصور و غیر محصور داخلی فتنه که همچنان بر مسیر گذاشته خود مبنی بر فتنه انگیزی اصرار دارند و بر ایستادن مقابل آرای مردم به لجبازی ادامه می دهند چه مضحک است که برخی همراهان ساکتین فتنه، برای تبرئه سران داخلی فتنه سخنانی را بر زبان بیاورند که موجب تعجب افکار عمومی شود. آیا این دور بودن برخی به اصطلاح بزرگان از فضای عمومی امت حزب الله نیست؟ که در خیالات دوستی و رفاقت گذشته خود با سران داخلی فتنه سیر می کنند؟ آیا شعارهای مردم را در نهم دی سال 88 نشنیدند که اکنون در سالگرد این حماسه اینگونه به تطهیر فتنه گران پرداختند.

البته مردم هیچگاه اجازه ارتجاع و بازگشت به گذشته را نمی دهند و امیدوارند روزی شرایطی فراهم شود تا فتنه گران، علاوه بر افکار عمومی در محاکم قضایی نیز مورد بازخواست قرار گیرند و به جزای خود برسند تا برخی افکار بزرگان، روشن شود.

4- امروز به جرات می توان ادعا کرد حماسه تاریخی نهم دی به عنوان تکیه گاه تصمیمات بزرگان در داخل کشور و همچنین در خارج از کشور شناخته می شود و راقم بسیاری از معادلات فراروی ملت ایران در حوزه های مختلف سیاسی، بین المللی، اقتصادی، فرهنگی و ... تلقی می گردد. اگر حماسه نهم دی ذیل رهبری داهیانه حضرت آیت الله خامنه ای نبود و "بیماری فتنه 88" به تعبیر معظم له را در مان نمی کرد مشخص نبود دمینوی بیداری اسلامی امروز در منطقه چه سرنوشتی داشت. نهم دی و شعارهایی که در این روز داده شد در داخل و خارج از کشور نشان داد که مردم ایران به راه، نظام و امام خود ایمان دارند و همین خودباوری، روح امید در کالبد خسته مسلمانان در کشورهای منطقه دمید گزافه نیست اگر بگوییم انقلاب در دهه چهارم عمر خود پرتوان تر، با هوش تر و خلاق تر ا زسه دهه گذشته است. این تکامل تدریجی و این برتری نسبت به گذشته معلول اعتماد انقلاب به نسل های سوم و چهارم است.

5- با حماسه آفرینی های ملت قهرمان ایران، اکنون نوبت مسئولین است که قدر این حماسه ها و مردم را بدانند و با دوری از اختلاف در رفع مشکلات اصلی مردم برای حل مشکل تورم، بیکاری و معیشتی مردم گام بردارند. جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی امیدوار است مسئولیت از مردم آموخته باشند اصلی ترین نیاز کشور در شرایط کنونی این است که آرامش بر فضای عمومی حاکم باشد بی تردید تنش و التهاب سرعت رشد و پیشرفت ایران اسلامی را دچار وقفه و جایگاه ایران اسلامی در منطقه و جهان را دچار خدشه می کند.

جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی بر این باور است که هر چند نهم دی ماه به تعبیر مقام معظم رهبری، حضرت امام خامنه ای "یکی از قله های فراموش نشدنی"، " حرکت برخاسته از بصیرت"، "شناخته موقعیت و حضور در لحظه های مورد نیاز"، "حرکتی در فضای غبارآلود"،" حرکتی متکی بر ایمان و اراده الهی" در تاریخ انقلاب اسلامی بود ، لیکن حلقه حماسه آفرینی های ملت ایران تداوم خواهد داشت و خواهیم دید که ملت ایران با حضوری تاریخی در راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات آتی ریاست جمهوری و شورا بار دیگر جهانیان را در پیوند وثیق خود با ولایت و رهبری شگفت زده خواهند کرد.