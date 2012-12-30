هوای اراک در وضعیت هشدار قرار گرفت

کارشناس محیط زیست استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با آغاز پایداری هوا ،از پیش از ظهر امروز در شهر اراک، هوای این شهر در وضعیت هشدار قرار گرفت.

علیرضا محرابیان افزود: از ساعت 10 صبح امروز(یکشنبه)میزان ذرات معلق در هوا به 132 میکرو گرم بر متر مکعب رسید و این آلودگی با مه صبح گاهی همراه شده است.

وی وارونگی هوا را علت آلودگی بیان کرد و از پیش بینی های این وضعیت تا پنج روز آینده خبرداد و افزود: ظرف روزهای آینده غلظت آلاینده ها افزایش خواهد یافت.

کارشناس محیط زیست استان از سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی ،کودکان و زنان باردار خواست تا حدامکان از تردد در سطح شهر خوداری کنند.

محرابیان خاطرنشان کرد، از آغاز امسال تاکنون شهروندان اراکی 64 روز هوای آلوده را تجربه کردند.

