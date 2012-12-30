  عناوین کل
۱۰ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۴۲

64 امین روز آلوده

هوای اراک در وضعیت هشدار قرار گرفت

اراک - خبرگزاری مهر: هوای اراک در وضعیت هشدار قرار گرفت تا شهر اراک 64 امین روز آللوده خود را از ابتدای سال تا کنون در میان سایر کلان شهرها تجربه کرده باشد.

کارشناس محیط زیست استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:  با آغاز پایداری هوا ،از پیش از ظهر امروز در شهر اراک، هوای این شهر در وضعیت هشدار قرار گرفت.

علیرضا محرابیان افزود: از ساعت 10 صبح امروز(یکشنبه)میزان ذرات معلق در هوا به 132 میکرو گرم بر متر مکعب رسید و این آلودگی با مه صبح گاهی همراه شده است.

وی وارونگی هوا را علت آلودگی بیان کرد و از پیش بینی های این وضعیت تا پنج روز آینده خبرداد و  افزود: ظرف روزهای آینده غلظت آلاینده ها افزایش خواهد یافت.

کارشناس محیط زیست استان از سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی ،کودکان و زنان باردار خواست تا حدامکان از تردد در سطح شهر خوداری کنند.

محرابیان خاطرنشان کرد، از آغاز امسال تاکنون شهروندان اراکی 64 روز هوای آلوده را تجربه کردند.
 

کد مطلب 1779244

