عملکرد هاشمی رفسنجانی در نهمین و دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر هاشمی رفسنجانی که در روز 14 بهمن 1357 در کنار امام خمینی(ره) ومهدی بازرگان نشست و حکم نخست وزریری دولت انقلاب را قرائت کرد تا امروز که در یک فرآیند وزین و دموکراتیک از ریاست مجلس خبرگان کنار رفت، همیشه فردی تأثیر گذار و مهم در تمام عرصه های سیاسی بوده است. اگرچه از سال 1383 و با ورود هاشمی هفتاد و چند ساله به عرصه انتخابات نهم ریاست جمهوری و شکست شگفت انگیز او از شهردار کم نام و نشان تهران، هاشمی را به عرصه هایی کشاند که امروز شاهد بدترین و پرفشارترین وضعیت برای هاشمی رفسنجانی و حلقه ی اولش یعنی فرزندانش هستیم.
مؤسسه فرهنگی، هنری و انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی در ادامه رسالت خود در ترویج هرچه بهتر بصیرت و آگاهی سیاسی مردم ایران، کتاب پرفروش و جامع «تکیه گاه» را به علاقه مندان و پژوهشگران حوزه سیاسی معرفی و عرضه می نماید.
تکیه گاه (بررسی عملکرد اکبر هاشمی رفسنجانی در نهمین و دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری) تألیف: محمدحسن روزیطلب
جریان فتنه 1388 دارای ابعاد و زوایای مختلفِ آشکار و پنهانی است که برای درک نحوه شکلگیری آن باید به جناحبندیهای سیاسی بعد از انقلاب اسلامی و مشی برخی شخصیتهای نظام در طول دوران تصدی سمتهای مختلف توجه نمود. از این رو تقسیم تاریخ انقلاب به پیش و پس از فتنه جهت نشاندادن مواضع اشخاص و جناحهای مختلف بیراهه نیست.
انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری و پیروزی آقای احمدینژاد بر رقیبان بانام و نشان خود سرآغاز تنشها و تحولاتی شد که اگر چه ریشه در مدیریتهای پیشین و سالیان دور داشت، ولی تأثیر عمیقی در رفتار سیاسی شخصیتها گذاشت. اکبر هاشمی رفسنجانی یکی از این افراد بود که در طول چهار سال فعالیت دولت نهم از مانعتراشی در برابر اقدامات دولت بازنایستاد و همه مخالفان دولت را به نوعی زیر چتر حمایت خود برد.
انتخابات دوره دهم ریاستجمهوری عرصهای برای رقابت دوباره هاشمی با احمدینژاد شد اما این بار هاشمی خود در صحنه نبود ولی رقبای احمدینژاد را حمایت میکرد که پرچم «نه احمدینژاد» را برافراشته بودند. هوشیاری ملت در روز 22 خرداد نتیجه انتخابات را رقم زد، اما رقیبان احمدینژاد به جای تبریک، «تقلب» در انتخابات را القا کردند که باعث بروز فتنه بزرگی شد. هاشمی که پیش از انتخابات از میرحسین موسوی حمایت میکرد بعد از انتخابات نیز با مواضع غیرشفاف خود باعث جریشدن فتنهگران شد و خانواده وی نیز فتنه را مدیریت کردند.
این اثر به عملکرد هاشمی در انتخابات نهم و دهم ریاست جمهوری پرداخته و با نقل انبوهی از مدارک و مستندات نحوه سلوک هاشمی را با دولت نهم و جریان انتخابات دهم روشن میسازد.
