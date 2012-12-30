عرضه گسترده مواد آرایشی بهداشتی تقلبی در هرمزگان/ خریداران مراقب باشند

به گزارش خبرنگار مهر، بازار خرید لوازم آرایشی بهداشتی در همه فصول سال داغ داغ است . بطوری که اغلب خانم ها خرید اول خود را در بازارهای لوکس قرار داده اند اما متأسفانه اکثراً اطلاعات کافی در مورد این وسایل ندارند . گاهی توجه صرف به سود آورده بودن کالا در نظر گرفتن ایمنی و کیفیت مطلوب آن از سوی عرضه کنندگان به فراموشی سپرده می شود.

این تجارت پر سود سبب شده در خیابان و یا اماکن شلوغ شهر دستفروشانِ مستقر شوند و بساط فروش لوازم آرایشی را پهن کرده باشند و با نازلترین قیمت انواع لوازم آرایشی را که به ظاهر با مارک های معروفی هستند بفروشند و با تاکیدات وارزانی جنس اشتیاق خرید را در بین خانم ها به سود خود ببرند و به عواقب خطرناک آسیب های ناشی از صرف مواد آرایشی تقلبی و غیر مجاز فکر نکنند.

اما آنچه که معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به آن اشاره دارد مصرف مواد آرایشی بهداشتی رابرای مصرف کنندگان روشن می سازد.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در گفتگو با مهر می گوید: فرآورده های آرایشی و بهداشتی خارجی ( مانند کرم، شامپو، خط چشم، خشبو کننده، ضد آفتاب، رنگ مو، افشانه و ... ) باید دارای بر چسب فارسی و شماره مجوز ورود از وزارت بهداشت قابل مصرف در کشور باشند.

دکتر "مصطفی اسماعیلی"با اشاره به اینکه بر چسب فارسی از الزامات مواد آرایشی خارجی است، افزود: مشخصات فارسی نویسی بر چسب کالاهای خارجی مجاز دارای شماره پروانه بهداشتی ورود محصول ، نام محصول ( با ذکر علامت تجاری ) ، نام کارخانه تولید کننده ، نام کشور تولید کننده ، طریقه مصرف و مخاطرات در صورت لزوم ، نام شرکت وارد کننده ، تاریخ تولید ، انقضاء و سری ساخت است.

اسماعیلی با هشدار به تصاحب کالاهای غیر مجاز در بازار عرضه لوازم آرایشی یادآورشد: تمامی مصرف کنندگان باید توجه داشته باشند که لوازم آرایشی و بهداشتی تقلبی با بسته بندی مشابه نمونه اصلی نیزبه صورت قاچاق وغیرقانونی وارد بازار می شوند و لازم است به هنگام خرید برچسب فارسی نویسی و شماره مجوز ورود از وزارت بهداشت این کالا ها دقت شود و از فروشنده تضمین استاندارد بودن کالا را خواستار شوند.

وی استفاده از مواد آرایشی بهداشتی تقلبی را بسیار خطر آفرین دانست و گفت: مواد آرایشی بهداشتی غیر مجاز و قاچاق بدلیل نا مشخص بودن وضعیت بهداشتی محل تولید و شرایط نامناسب و غیر بهداشتی حمل و نقل و نگهداری، سبب به مخاطره انداختن سلامت مصرف کنندگان می شود.

وی استفاده از مواد غیر مجاز و تقلب در ساخت مواد آرایشی در ایجاد عوارضی مثل حساسیتهای پوستی، چشمی، آکنه، ریزش مو دانست.

معاون غذا و دارو دانشگاه با اشاره به خرید از اماکن معتبر خاطر نشان کرد: مصرف کنندگان مواد آرایشی بهداشتی نباید از دستفروشان و دوره گردها لوازم مصرفی را تهیه کنند و سعی کنند از فروشگاههای معتبر تهیه کنند.

اسماعیلی تبلیغات برخی از ماهواره ها و مجلات تبلیغاتی را گمراه کننده دانست و گفت: نوع تبلیغات فرآورده های آرایشی بهداشتی در شبکه های ماهواره ای فریبنده است بطوری که با ذکر یک شماره تلفن سایر موارد همچون مشخصات کالا ، کشور سازنده ، شرکت توزیع کننده و تاییدیه های بهداشتی و سلامتی این محصولات غالباً در تبلیغات ماهواره ای ارائه نمی شود و در واقع این فرآورده ها بصورت صریح و روشن معرفی نمی شوند.

وی تصریح کرد: در این نوع تبلیغات به جای ارائه مستندات شناسنامه فنی این محصولات مسائل فریبنده و جذاب همچون خواص معجزه آسای فرآورده های بهداشتی استفاده می شود که مصرف کننده فریب خواص معجزه آسای آن را می خورند و کالا را خریداری می کنند.

قیمت ارزان دستفروشان عامل اصلی فروشی مواد تقلبی و غیر بهداشتی

روند رو به رشد مصرف لوازم آرایشی بازار فروش این اقلام را داغ کرده است حتی اگر آمار دقیقی هم از میزان فروش در دست نباشد همین بس که اگر به یکی از بازارها سر بزنیم مشاهده خواهیم نمودکه چطور این ارزان بودن مورد استقبال خریداران قرارگرفته است.

متأسفانه دستفروشان در این بازار ورود کرده اند و توانسته اند با ارزان فروختن مواد آرایشی تقلبی سلامتی را از مردم سلب کنند که هیچ گونه اطلاعاتی از ساده ترین نحوه نگهداری این لوازم حساس بهداشتی را ندارند و از عواقب خطر آفرین کالای تقلبی و غیر مجاز نا آگاهند و چه بهتر که با خرید نکردن از این دستفروشان خود مصرف کنندگان قدم اول را در حفظ سلامتی را برداشته و به قول قدیمی ها هیچ ارزانی بی علت نیست.