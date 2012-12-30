اعتراض فیزیوتراپیستها/ امضای 2 وزیر پای مصوبه ای که اجرا نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، جامعه فیزیوتراپی کشور از وزارت بهداشت به دلیل اینکه مانع از پذیرش کارشناسان فیزیوتراپی برای شرکت در آزمون دکترای حرفه ای فیزیوتراپی (DPT) می شود، به شدت گلایه و انتقاد دارند. آنها معتقدند که برای حضور کارشناسان فیزیوتراپی در این آزمون، وزرای بهداشت دولتهای نهم و دهم پای آن را امضا کرده اند و هیچ مخالفتی با آن وجود نداشته است. اما برخی در این وزارتخانه قصد دارند در مقابل فیزیوتراپیستها قرار بگیرند.

بر اساس مدارک و مستندات موجود، در تاریخ 22/2/1388 کلیات طرح با محوریت پذیرش دانشجو از مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت مطرح و با حمایت وزیر وقت دکتر کامران باقری لنکرانی به تصویب رسید و سر انجام به دنبال پیگیریهای مستمر و تشکیل جلسات متعدد کارشناسی و طرح در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اجرای آن در شورای عالی سیاستگذاری وزارت بهداشت مصوب و در تاریخ 1/5/90 دستور شروع پذیرش دانشجو از بهمن ماه 1390 از سوی دکتر مرضیه وحید دستجردی وزیر وقت بهداشت ابلاغ گردید.

حالا وزارت بهداشت بر خلاف این طرح و دستورالعمل که 2 وزیر آن را امضا و ابلاغ کرده اند، می خواهد آزمون دکترای حرفه ای فیزیوتراپی را با تعداد اندکی از کارشناسان ارشد (15 نفر) این رشته برگزار کند. این در حالی است که هم اکنون بیش از 6 هزار کارشناس فیزیوتراپی در کشور داریم که مجوز ارائه خدمات به بیماران را دارند.

دکتر اسماعیل ابراهیمی رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران با عنوان این مطلب که تاکنون هیچکدام از رایزنی ها و تلاشها برای اجرایی شدن این مصوبه به نتیجه نرسیده است، گفت: مسئولان وزارت بهداشت معتقدند که پذیرش دکترای حرفه ای انتقالی از مقطع کارشناسی ارشد باشد در حالی که این مصوبه بر پذیرش دانشجو از مقطع کارشناسی تاکید دارد.

وی با اعلام این مطلب که دنیا به سمت ارتقای دکترای حرفه ای در تمامی رشته های پزشکی پیش می رود، افزود: شروطی که وزارت بهداشت گذاشته است به صلاح ما و جامعه و نظام سلامت نیست. و متاسفانه هنوز مجاب نشده ایم که چرا وزارت بهداشت چنین پیشنهادی داده است. زیرا معتقدیم که فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد رشته فیزیوتراپی این پتانسیل را دارند که در مقطع دکترای تخصصی فیزیوتراپی حضور داشته باشند.

این وضعیت باعث شد تا جامعه فیزیوتراپی کشور در چند نوبت با حضور در مقابل ساختمان وزارت بهداشت، پاسخ مسئولان این وزارتخانه را در قبال چنین تصمیمی بشنود اما متاسفانه تاکنون پاسخ قانع کننده ای نگرفته اند.

در بیانیه ای که چند قبل جامعه فیزیوتراپی کشور در مخالفت با این تصمیم غیرقانونی وزارت بهداشت صادر کرد، آمده است: نظر به اینکه هدف از اجرای طرح دکترای حرفه ای فیزیوتراپی(DPT) ارتقای سطح بالینی و عملی دانش آموختگان رشته فیزیوتراپی در کشور و خدمت رسانی مطلوب تر به بیماران و دردمندان بوده و حدود 90 درصد از همکاران فیزیوتراپیست که در سراسر کشور خدمات فیزیوتراپی را به بیماران ارائه می دهند در مقطع کارشناسی تحصیل کرده اند و بر اساس نظریه بورد فیزیوتراپی، ایران به عنوان بالاترین مرجع علمی این رشته می بایست پذیرش به نسبت دو به یک (دو نفر از کارشناسی و یک نفر از کارشناسی ارشد) صورت پذیرد. مضافا اینکه مدرک دکترای حرفه ای معادل کارشناسی ارشد بوده و راه ادامه تحصیل برای همکاران فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد فیزیوتراپی به مقطع دکترای تخصصی فیزیوتراپی(PhD) مفتوح است. جامعه بزرگ فیزیوتراپی کشور مخالفت شدید خود را با ضوابط اعلام شده پذیرش دانشجو در مقطع دکترای حرفه ای فیزیوتراپی اعلام داشته و به جد خواهان پذیرش دانشجو از مقطع کارشناسی و با تعداد بیشتر در دانشکده های مورد تایید بورد فیزیوتراپی است.

در همین حال، محمد رسولی رئیس انجمن فیزیوتراپی استان تهران با انتقاد از جریان و تفکری که در مجموعه وزارت بهداشت مقابل فیزیوتراپیستهای کشور ایستاده است، اظهارداشت: ظاهرا برخی مدیران این وزارتخانه خبر ندارند که بیشترین میزان خدمات درمانی فیزیوتراپی توسط لیسانسیه های این رشته در کشور انجام می شود.

وی با اعلام اینکه لیسانسیه های فیزیوتراپی مجوز ارائه خدمات درمان به بیماران را دارند وکارشناسی ارشد و PHD، توانایی تحقیقاتی و آموزشی همکاران ما را بالا می برد نه دانش و مهارت بالینی آنها را، تاکید کرد: ما به دنبال ارتقای سطح خدماتی هستیم که به بیماران ارایه می دهیم. ولی متاسفانه در حال حاضر مسیر طور دیگری طراحی شده و به نظر می رسد زیر سئوال رفته و جریانی در وزارت بهداشت مخالف این قضیه است.