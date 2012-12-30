ناشر برای چاپ پنج کتاب آماده غزل تاجبخش کاغذ ندارد

غزل تاجبخش شاعر، نویسنده و پژوهشگر ادبی در گفتگو با خبرنگار مهر، از مشکل انتشار پنج کتاب آماده چاپ خود به دلیل مشکلات کاغذ خبر داد و گفت: یک رمان، یک مجموعه داستان و سه مجموعه شعر من که چند ماهی است مجوز گرفته و همه کارهایشان انجام شده، تنها به دلیل مشکلات مربوط به کاغذ از انتشار بازمانده است.

به گفته وی این کتاب‌ها عبارتند از: رمان «مامون و قلاغ‌های آغا شازده»، مجموعه داستان «لحظه‌های قالیچه» و سه مجموعه شعر «بی بی شهربانو»، «بچه‌هایم همه عشق، بچه‌هایم گل سرخ» و «باغ هزاران پرچین» که انتشار آوای کلار برای آنها مجوز گرفته، اما توان انتشار آنها را در شرایط فعلی کاغذ ندارد.

بر اساس این گزارش، رمان 500 صفحه‌ای «مامون و قلاغ‌های آغا شازده» در واقع خاطراتی است که وی درباره خاندان تاجبخش نوشته، اما محور اصلی رمان بحث اصلاحات ارضی است و اینکه چگونه تمام املاک پدری غزل تاجبخش پس از اصلاحات ارضی توسط شاه تصرف شد و از دست رفت.

تاجبخش درباره عنوان رمانش هم گفت: «مامون» نام روستایی است در منطقه «جاپلق» بین درود و اراک و نزدیک ایستگاه راه‌آهن ازنا که تاجبخش دوره کودکی‌اش را در آنجا گذرانده و «قلاغ‌های آغا شازده» هم اشاره دارد به کلاغ‌هایی که به هنگام غروب آفتاب در این منطقه (مامون) به پرواز درمی‌آمدند و آسمان را سیاه می‌کردند و در این لحظه مردم روستا سرشان را بلند می‌کردند و می‌گفتند «سیر کن سیر کن قلاغ‌های آغا شازده!».

به گفته وی، مجموعه داستان «لحظه‌های قالیچه» نیز با تِم‌های گوناگون نوشته شده است. از میان مجموعه شعرهایش نیز کتاب «بی بی شهربانو» شامل یک سروده بلند درباره دختر یزدگرد سوم و همسر امام حسین (ع) و نیز برخی اشعار پراکنده است. مجموعه شعر «بچه‌هایم همه عشق، بچه‌هایم گل سرخ» نیز دربرگیرنده سروده‌های سه دهه اخیر تاجبخش در قالب‌های آزاد و کلاسیک است که با نگاهی ویژه به نشست‌های انجمن غزل نوشته شده و دارای زبانی عاطفی و صمیمی است. «باغ هزاران پرچین» سومین مجموعه شعر تاجبخش هم شامل شعرهای سال‌های اخیر اوست با مضامین اجتماعی و عرفانی.

تاجبخش در ادامه گفت: انتشارات «آوای کلار» هر آنچه از دستش برمی‌آمده، برای چاپ این کتاب‌ها انجام داده اما هنوز نتوانسته بر مشکل کاغذ آنها غلبه کند. واقعاً نمی‌دانم در نمایشگاه بعدی کتاب تهران چه خواهیم داشت که بر پیشخوان عرضه کنیم.

این شاعر پیشکسوت در پایان گفت: امیدوارم این زمستان اخم آلود کتاب به زودی به بهاری بانشاط برای آن تبدیل شود.

خانه ام ابیها (یاد نامه و سفرنامه حج)، دلخواسته‌ها، دلخاسته‌ها (مجموعه شعر)، آدمک‌ها (رمان)، دوست نادیده (داستان بلند)، شبدرهای چهارپر (مجموعه شعر سپید و نیمایی) و زن، شعر و اندیشه (تحقیق ادبی) از آثار منتشره بانوی شاعر و نویسنده‌ای است که اکنون در 70 سالگی به سر می‌برد.